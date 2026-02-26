Iz garaže u Otoku do europskog priznanja: Splitski tim razvio aksijalni elektromotor nove generacije: "Planiramo se još proširiti"

Nakon višegodišnjeg rada na projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja "Razvoj nove tehnologije rada aksijalnog elektromotora spin off poduzeća Axialis j.d.o.o.", u sklopu kojeg je osnovana spin-off kompanija Fakulteta, javnosti su predstavljeni rezultati razvoja inovativnog aksijalnog elektromotora i sustava hlađenja.

Projekt je, kako navode iz tima, doveo rješenje od početne teorijske ideje do funkcionalnog prototipa novog motora, koji je testiran u laboratorijskim uvjetima. Uz to, izum je patentiran pred Europskim patentnim uredom, prijavljen je i drugi patent, dok su dva izvorna znanstvena rada trenutačno u postupku recenzije. Paralelno se vode pregovori o komercijalizaciji proizvoda u industriji.

Rješava ključne slabosti postojećih aksijalnih motora

Novi elektromotor opisan je kao visokoučinkovito, kompaktno i tehnološki napredno rješenje koje cilja dvije ključne slabosti postojećih aksijalnih motora: nedostatno hlađenje i ograničenja integracije zbog geometrije.

Razvijena topologija omogućuje rad pri višim opterećenjima bez pregrijavanja, a pritom za istu snagu zahtijeva znatno manje materijala poput magnetita i bakra. Time se, poručuju, otvara prostor za široku primjenu u autoindustriji, e-mobilnosti i energetski zahtjevnim sustavima. Pojednostavljeno, prednosti bi se mogle sažeti na: značajno veću snagu u odnosu na klasične motore iste mase, manji volumen zahvaljujući kompaktnom dizajnu i aktivnom hlađenju, mogućnost rada pri višim opterećenjima bez pregrijavanja, skalabilnost prema snazi i namjeni – od manjih uređaja do teške industrije i TRL 6 i europska razina inovacije.

Razvoj je krenuo doslovno iz garaže obiteljske kuće u Otoku, a proizvod trenutačno prolazi testnu fazu (TRL 6) te je prepoznat kao inovativan na europskoj razini. Na izumu je radio tim mladih stručnjaka u dvadesetim godinama – inženjeri Sveučilišta u Splitu s FESB-a te mladi znanstvenik s PMF-a.

Voditelj istraživačkog tima, Mislav Cvitković, kazan nam je da se radi o motoru nove generacije: "Napravili smo elektromotor nove vrste, nove generacije. Riječ je o elektromotoru koji u puno manjem pakiranju ima puno veću snagu, troši puno manje bakra i magneta. Primjerna namjena ovog elektromotora je njegova centralna namjena na cijelom svijetu, a to su električni automobili. Može se, osim toga, koristiti i za pokretanje vlakova, strojeva i slično."

Patenti i pregovori s partnerima

Direktor tvrtke Axialis i doktorant FESB-a, Marko Đula, naglasio je da su već prijavili dva patenta te da se čeka daljnja procedura Europskog patentnog ureda.

"Već smo prijavili dva patenta, prvi smo prijavili u siječnju prošle godine i dobili smo tada pozitivno mišljenje Europskog patentnog ureda i u srpnju 2026. godine će ovaj patent postati javan. Nakon toga smo prijavili i drugi patent i tu čekamo mišljenje Europskog patentnog ureda. Primarna primjena su električni automobili i trenutno razgovaramo s brojnim partnerima kako bi motor išao u fazu serijske proizvodnje", rekao je Đula.

Dodao je i da je trenutačno u tvrtki zaposleno šest mladih inženjera s FESB-a te kolega s PMF-a, a planovi uključuju širenje tima i razvoj invertera za elektromotor: "Planiramo proširiti tim i razvijati i inverter za elektromotor, to je sigurno još jedna velika budućnost. Optimistični smo za budućnost i vjerujemo da ćemo uspjeti."

Na kraju, ova priča je snažan podsjetnik da se vrhunska tehnologija ne rađa nužno u velikim centrima i skupim laboratorijima, nego tamo gdje postoje znanje, upornost i hrabrost da se ide korak dalje. Ekipa koja je od ideje i garažnih" početaka stigla do prototipa, patenata i razgovora s industrijom zaslužuje punu podršku – ne samo kao uspješan projekt, nego kao dokaz da mladi inženjeri i znanstvenici iz Splita mogu stvarati rješenja relevantna i na europskoj razini. Ako ovakvim timovima damo prostor, vrijeme i povjerenje, dobit ćemo ne samo proizvode, nego i budućnost domaće industrije i inovacija.