Iz dm-a se povlači čak šest proizvoda. Možete ih vratiti bez računa

Trgovinski lanac dm Hrvatska uputio je važno upozorenje kupcima nakon što je objavljeno da se iz prodaje povlači ukupno šest prehrambenih proizvoda njihove linije PURE&FUN.

Iako su proizvodi zdravstveno ispravni, utvrđeno je da deklaracije nisu sadržavale informaciju o mogućim tragovima mlijeka ili orašastih plodova, što je ključno za potrošače koji pate od alergija.

Zbog toga je dm odlučio povući sve proizvode iz serije, neovisno o šarži ili roku trajanja, te pozvati kupce da ih vrate u najbližu trgovinu.

Povrat je moguć i za otvorene proizvode, a novac će biti vraćen bez potrebe za predočenjem računa.

U priopćenju navode kako je sigurnost potrošača njihov prioritet te se ispričavaju zbog mogućih neugodnosti.

Kupcima su poručili da se, u slučaju dodatnih pitanja, mogu obratiti putem službenih kontakata dm-a.