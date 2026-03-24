Iz DIV grupe najavljuju ubrzanje radova na Širini te čeličnu konstrukciju mosta. Evo zašto kasne radovi

DIV grupa danas je informirala javnost kako ostaje u potpunosti predana dovršetku projekta rekonstrukcije raskrižja Širina u Solinu. U svom priopćenju istaknuli su:

"Svjesni smo da je promet kroz Solin trenutačno jedan od najopterećenijih prometnih pravaca u Hrvatskoj te da svakodnevno predstavlja značajno opterećenje za građane", kazali su.

Uputili ispriku građanima

- Upravo zato želimo uputiti iskrenu ispriku svim građanima zbog poteškoća koje trpe tijekom izvođenja radova, uz puno razumijevanje da postoji snažno očekivanje da se projekt što prije dovrši i prometna situacija normalizira, pojašnjavaju iz DIV grupe.

Tijekom proteklog razdoblja projekt se suočio s nizom objektivnih izazova, ponajprije arheološkim istraživanjima, a kasnije i složenim terenskim uvjetima te učestalim pojavama neucrtanih instalacija na koje se nailazi tijekom izvođenja radova, što povremeno utječe na dinamiku.

Unatoč tome, sve takve situacije rješavaju se brzo i operativno kako bi se zadržao kontinuitet radova, pojašnjavaju.

U pojedinim fazama projekta bilo je potrebno izvršiti i zamjene dijela izvođača kako bi se osigurala tražena razina kvalitete i ubrzala dinamika izvedbe.

DIV grupa je do sada u projekt uložila vlastita sredstva u iznosu većem od 5 milijuna eura, s ciljem stabilizacije projekta i njegova ubrzanog dovršetka.

- Posebno ističemo da su završeni zahtjevni i za javnost manje vidljivi radovi temeljenja, pojašnjavaju.

U priopćenju su istaknuli i što se napravilo do sada.

- Ukupno je izvedeno 144 pilota promjera 1,5 metara, duljine nekih i više od 33 metra.

Zbog prirode tih radova, koji uključuju značajne vibracije i buku prilikom bušenja, nije bilo moguće izvođenje tijekom noćnih sati, što je dodatno utjecalo na ukupnu dinamiku.

Pojašnjavaju kako su osigurana i sredstva za dovršetak financiranja i proizvodnje čelične konstrukcije mosta sve do faze ugradnje, čime je dodatno stabiliziran nastavak projekta.

- Proizvodnja čelične konstrukcije mosta je u tijeku, a dodatni tehnički i operativni timovi angažirani su na praćenju projekta i na samom gradilištu.

U narednim tjednima očekuje se vidljivo ubrzanje radova.

Još jednom upućujemo ispriku građanima zbog svih otežanih uvjeta odvijanja prometa te naglašavamo da su svi naši resursi usmjereni na to da se projekt dovrši u najkraćem mogućem roku i da se ukloni jedno od ključnih prometnih uskih grla u Hrvatskoj, kazali su.