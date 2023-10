IZ (BABLJEG) LJETA ĆEMO ODMAH U ZIMU? Apsolutno netočno!

Tjednima se naš dio Europe, kao i veći dio Sredozemlja, nalazi u području visokog tlaka zraka koji podržava stabilno i znatno toplije vrijeme od prosjeka za ovaj dio godine. Tako se nakon vrućeg rujna, natprosječna toplina dodatno intenzivirala u prvom dijelu listopada.

Ipak, sinoptička situacija uskoro će se značajno promijeniti. Početak ciklonalno utjecaja očekuje nas već u nedjelju, a glavnina pogoršanja stiže nam cijeli tjedan.

Pojedini hrvatski mediji u najavi ove promjene vremena pristupaju na profesionalan način, no ima i onih koji za izvore uzimaju pojedince koji nemaju veze s meteorološkom znanošću i čiji je isključivi cilj skretanje pozornosti na sebe. Takav pristup prognozi jako šteti meteorološkoj zajednici i znanosti.

Promjena u unutrašnjosti vrlo česti nije slična onoj u Dalmaciji!

Postoji i jedan drugi, doduše manji problem. Iako površinski spada u manje država Europe, Hrvatska ima nekoliko klimatoloških zona pa se često dogodi da se na malom području bilježe potpuno drugačiji tipovi vremena. To će osobito čest slučaj biti od nedjelje, odnosno gotovo cijeli sljedeći tjedan.

Naime, ciklone i fronte posvuda će donijeti promjenu vremena, povremenu kišu i pad temperature zraka. Međutim, dok će u unutrašnjosti zemlje, osobito na krajnjem zapadu i u Gorskom kotaru pad temperature zraka biti vrlo izražen, u Dalmaciji će zahlađenje biti najslabije, usporedimo li ga s ostatkom zemlje, a na jugu Dalmaciji cijelo će vrijeme i dalje biti natprosječno toplo.

Primjerice, u utorak će najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti jedva biti dvoznamenkaste, u Gorskom kotaru i niže, u Dalmaciji, osobito na njenom jugu, bit će preko 20 stupnjeva.

Još izraženije razlike mogle bi vladati u dane vikenda (21. i 22.10). Iako se radi o dalekom razdoblju za pouzdaniju prognozu, aktualni prognostički materijali ukazuju na mogućnost dolaska još izraženije hladne zračna mase do kontinentalnog dijela zemlje pa bi čak danju temperature zraka bile od 2 do 7°C. U isto vrijeme na sjevernom Jadranu bi bilo od 10 do 15°C, a u Dalmaciju od 10°C na kninskom području do čak 22°C na dubrovačkom.

ECMWF računalna prognoza za Split, sljedećih 10 dana

ECMWF računalna prognoza za Zagreb, sljedećih 10 dana

Sve u svemu, u takvoj situaciji nikako se ne može reći da ćemo u Dalmaciji nakon babljeg ljeta imati prvi nalet ranozimskih temperature zraka. Naprotiv, velik dio Dalmacije i sljedeći tjedan imat će temperature oko 20 stupnjeva, što je umjereno niže u odnosu na danas i zadnje dane, ali i dalje toplo!

Bez hladnoće u Dalmaciji, ali uz puno oblaka i puno kiše!

Ipak, važno je naglasiti da će sunčano vrijeme potrajati do nedjelje. Kiša će prvo stići do sjevernog Jadrana, a do večeri i do cijele Dalmacije.

Zato, uživajte u suncu jer će veći dio sljedećeg tjedna nebom dominirati oblaci, a kiša će biti relativno česta, ponegdje i obilnija.