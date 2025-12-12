Close Menu

Ivošević: "Želimo sve napismeno, kad smo zadnji put vjerovali HDZ-ovcu i došlo je do Spaladium arene"

Nema ništa protiv da dvorana u Lori dođe u ruke Grada, ali želi napismeno obećanje Vlade RH da će doista pokloniti svoju polovicu vlasništva Gradu

"Dosta je dajen ti rič, pređimo na djela! Želimo sve napismeno, posljednji put kad smo vjerovali HDZ-ovcu i došlo je do slučaja Spaladium arene!" - rezolutan je bio Bojan Ivošević, gradski vijećnik Centra, u najavi s dvodnevne sjednice splitskog Gradskog vijeća.

Nema ništa protiv da dvorana u Lori dođe u ruke Grada, ali želi napismeno obećanje Vlade RH da će doista pokloniti svoju polovicu vlasništva Gradu. Što se tiče Hotela Zagreb i Duilova, napomenuo je kako je vijećnik koji će podržati HDZ u gradsko vijeće ušao kao - predsjednik SDP-a.

Također kaže da se sve odvija mimo zakona, no detaljnije će o tome na sjednici.

Uglavnom ništa posebno novo, to su već najavljivali iz najžešće opozicijske stranke.

