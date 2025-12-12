Ivošević: "Želimo sve napismeno, kad smo zadnji put vjerovali HDZ-ovcu i došlo je do Spaladium arene"

"Dosta je dajen ti rič, pređimo na djela! Želimo sve napismeno, posljednji put kad smo vjerovali HDZ-ovcu i došlo je do slučaja Spaladium arene!" - rezolutan je bio Bojan Ivošević, gradski vijećnik Centra, u najavi s dvodnevne sjednice splitskog Gradskog vijeća.

Nema ništa protiv da dvorana u Lori dođe u ruke Grada, ali želi napismeno obećanje Vlade RH da će doista pokloniti svoju polovicu vlasništva Gradu. Što se tiče Hotela Zagreb i Duilova, napomenuo je kako je vijećnik koji će podržati HDZ u gradsko vijeće ušao kao - predsjednik SDP-a.

Također kaže da se sve odvija mimo zakona, no detaljnije će o tome na sjednici.

Uglavnom ništa posebno novo, to su već najavljivali iz najžešće opozicijske stranke.