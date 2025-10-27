Ivošević: "Šuta je prekršio svoju danu rič"

Splitski gradski vijećnik i nekadašnji dogradonačelnik Bojan Ivošević komentirao je novosti vezane za gradsku trajektnu luku.

"Tomislav Šuta suprotno medijskim navodima nije donio nikakvu novu odluku vezanu za ulaz/izlaz iz trajektne luke niti je napravio iti jednu radnju vezanu za istu niti je otkrio ikakav novi detalj. Isključivo je ponovio ono što smo već komunicirali oko projekta kojeg je pokrenula naša gradska uprava u suradnji s Hrvatskim cestama.

01.07.2024. Ivica Puljak je prezentirao najbolje prometno rješenje proizašlo iz anketnog natječaja za Istočnu obalu.

Drugim riječima Tomislav Šuta nije napravio niti jednu novu radnju vezanu za projekt ulaza/izlaza iz trajektne luke osim što je prekršio svoju danu rič.

Podsjetit ću da je na okruglom stolu 30.11.2024. rješenje koje smo dobili prometnom analizom svih radova s anketnog natječaja za Istočnu obalu u suradnji s FGAG-om nazvao sumnjivom rabotom i konstatirao da čvrsto stoji iza jednog potpuno drukčijeg rješenja Ivane Bakotić koja je i prisustvovala navedenom okruglom stolu u sklopu njegove političke kampanje.

Nekad sumnjiva rabota danas projekt kojim se diči. Kojom riječju se takvo ponašanje opisuje?", napisao je Ivošević u objavi.