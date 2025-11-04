Ivošević se obrušio da na DP-ovce: "Problem je što te licemjere nisu angažirali da ih čuvaju od njih samih"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama, ovoga puta komentirajući reakcije pojedinih braniteljskih i desničarskih skupina na kulturne događaje i koncerte u Dalmaciji. U svom objavljenom statusu Ivošević je oštro kritizirao, kako kaže, "desničarski klošarluk i licemjerstvo".

"Kada su se pojedini branitelji i kvazidesničari bunili protiv Ace Lukasa u Splitu, organizaciju koncerta preuzeo je sin branitelja iz 4. gardijske i više prosvjeda nije bilo.

Kada su se pojedini branitelji i kvazidesničari bunili protiv Bajage na Hvaru, zaštitarske poslove preuzeo je predsjednik Domovinskog pokreta SDŽ Marko Žaja i više prosvjeda nije bilo.

Zaključujem da nije problem ni u terminu ni u programu Dana srpske kulture nego što nisu te licemjere angažirali da ih čuvaju od njih samih", poručio je Ivošević.