Firma šefa Domovinskog pokreta čuvala Bajagu, a oni podržavaju huligane koji su otjerali srpske kulturnjake

Domovinski pokret Splita i Splitsko-dalmatinske županije oglasio se povodom sinoćnjeg incidenta u kojem su deseci maskiranih muškaraca prekinuli održavanje programa u sklopu otvorenja manifestacije Dani srpske kulture. Spriječili su nastup dramske sekcije, ženskog pjevačkog zbora, violinistice i folklornih plesača, javlja Telegram.

Splitsko-dalmatinski ogranak stranke na vlasti poručuje da su “ogorčeni zbog pokušaja organiziranja tzv. večeri srpskog folklora upravo u ovim danima kada se Hrvatska prisjeća žrtve Vukovara i Škabrnje i priprema za ispraćaj heroja Vukovara Jeana-Michela Nicoliera“. Kako kažu, riječ je o “svjesnoj provokaciji i pokušaju izazivanja sukoba” te naglašavaju da “nije kulturno ni dobronamjerno u mjesecu velike hrvatske boli i sjećanja na tisuće ubijenih, nestalih i prognanih, organizirati bilo kakve svečanosti koje se mogu povezati s narodom i državom koja je razarala Vukovar, Dubrovnik, Škabrnju i okupirala trećinu Hrvatske”.

