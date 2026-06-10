Ivošević prozvao Šutu zbog stanja na Marjanu: "Godina dana njegova mandata bila je dovoljna za povratak potkornjaka"

Zamjenik gradonačelnika Splita u prošlom mandatu Bojan Ivošević ponovno je kritizirao aktualnu gradsku vlast zbog stanja u Park-šumi Marjan, ustvrdivši da se ostvarilo ono na što je upozoravao prije nekoliko mjeseci.

Ivošević je na društvenim mrežama podsjetio kako su on i njegovi suradnici prije tri mjeseca upozoravali na, kako tvrdi, propuste u sanaciji Marjana nakon vjetroloma te ocijenili da posao nije dovršen do kraja.

"Kad smo prije tri mjeseca upozorili na propuste u sanaciji Marjana poslije vjetroloma i konstatirali da posao nije odrađen do kraja, gradonačelnik Tomislav Šuta je obmanjivao javnost i usput tvrdio ni manje ni više nego da smo mi uništili Park-šumu Marjan", napisao je Ivošević.

U nastavku objave ustvrdio je da je zbog neodgovornog odnosa prema Marjanu ponovno došlo do širenja potkornjaka.

"Tad smo rekli da će se, bude li se crvenio Marjan, crveniti i Tomislav Šuta. Nažalost, samo godina dana mandata Tomislava Šute i neodgovornog ponašanja prema Marjanu bila je dovoljna za povratak potkornjaka na velika vrata", poručio je.

Objavu je zaključio kratkom porukom: "Marjane, izdrži."

Ivoševićeve tvrdnje dolaze nakon što su se posljednjih dana u javnosti pojavile fotografije dijelova Marjana na kojima su vidljiva stabla promijenjene boje, što je ponovno otvorilo raspravu o stanju park-šume i mjerama zaštite od potkornjaka.