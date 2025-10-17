Ivošević prozvao Šutu: "Svjesno je oštetio Split za gotovo pola milijuna eura"

„Kako je Tomislav Šuta svjesno oštetio Grad Split“, naziv je pressice za medije koju je danas sazvao gradski vijećnik Bojan Ivošević. Na dnu Marmontove ulice izrazio je nezadovoljstvom u svezi natječaja za gradske prostore u Splitu.

- Pressicu sam sazvao zbog štete koja je načinjena od strane Tomislava Šute, Gradu Splitu, a u ovom trenutku iznosi više od pola milijuna eura na poslovnim prostorima Grada Splita. U našem mandatu usvojene su odluke po kojima su se iznajmljivali poslovni prostori i istaknute su i cijene. Natječaj je proveden pri kraju mandata, licitacijom, što je u konačnici najpošteniji model jer nema mogućnosti manipulacije nego se dobije najbolja cijena", pojašnjava Ivošević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ivošević navodi kako su postignute znatno više cijene nego što su korisnici do tada plaćali.

Našlo se 45 poslovnih prostora na natječaju od čega je 14 prostora već imalo korisnike.

- Nakon izbora i odrađene birokracije novi gradonačelnik Tomislav Šuta imao je samo zaključiti navedeno te potpisati. On to nije učinio ni nakon mjesec dana, a 15. rujna Grad Split svim poduzetnicima koji su pobijedili na natječaju te ponudili najveće cifre za tih 45 prostora, šalje mail da, suprotno uvjetima natječaja ako žele, a s obzirom na to kako Grad nije donio odluku, mogu odustati od samog natječaja te da će im se vratit kapara. Razlog zašto je Šuta natjerao gradske vijećnike nalazi se u tome što određeni ljudi, onih 15 koji su već bili u najmu, a nisu pobijedili na natječaju su bliski s Tomislavom Šutom. Iz tog razloga Šuta na sve načine pokušava da pobjednici natječaja odustanu od tih prostora.", zaključuje Ivošević.

Gradski vijećnik se osvrnuo i na financiranje raznih gradskih projekata gdje ističe kako se isti financiraju od ovakvih najmova, a Grad ih je izgubio svjesnim potezima gradonačelnika.

Ostale su cijene najmova od prije deset godina, a kako kaže, tri prostora se nalaze na najfrekventnijim mjestima, kao što su splitska Riva, Prokurative te pored same Banovine.