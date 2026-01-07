Ivošević: "Poništena javna nabava za sanaciju Marjana, tko će platiti štetu od 3.981,25 eura?"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas gradski vijećnik Bojan Ivošević objavio je kako je poništena javna nabava vezana uz sanaciju Marjana, poručivši da je sustav javne nabave u Hrvatskoj "posebna priča" te da bi se o njemu "mogla napisati razna djela od komedija do tragedija".

U objavi se osvrnuo i na birokratiziranost postupaka te ulogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), naglašavajući da se u slučaju žalbi na odluke često čeka mjesecima.

"Stručne službe ih provode kako najbolje znaju i umiju u dozlaboga izbirokratiziranom sustavu, a onda u slučaju žalbe DKOM odlučuje o ishodu najčešće mjesecima", poručio je Ivošević.

"Hoće li platiti iz svog džepa?" – Ivošević prozvao Tomislava Šutu

Ivošević tvrdi da su se posljednjih godina poništenja i žalbe u javnoj nabavi pretvorile u političku temu, a potom se izravno obratio Tomislavu Šuti, podsjetivši na ranije napade na gradonačelnika Ivicu Puljka.

"Do prošlog mandata žalbe na javnu nabavu i eventualna poništenja odluka o odabiru nisu bila politička tema, da bi zadnje četiri godine Šuta i njegovi suradnici za svaku takvu napadali Ivicu Puljka s argumentacijom 'hoće li platiti to iz svog džepa?'", napisao je.

U tom kontekstu postavlja pitanje hoće li se sada primjenjivati ista logika.

"Pa da pitamo Tomislava Šutu hoće li 3.981,25€ štete nastale poništavanjem javne nabave za sanaciju Marjana platiti iz svog džepa ili sad kad je u Puljkovoj koži vlada druga retorika?", stoji u objavi.

Što s ugovorom i radovima koji su već krenuli?

Posebno je naglasio i praktične posljedice poništenja, navodeći da je odluka na temelju koje je potpisan ugovor sada srušena, dok su radovi – kako tvrdi – već započeli.

"Dodatno se postavlja pitanje kako će se ovo odraziti financijski na Grad Split sad kad je poništena odluka na temelju koje je potpisan ugovor s tvrtkom koja je nekidan započela radove na Marjanu i što to znači operativno za sanaciju Marjana", upozorio je Ivošević.