Ivošević opleo po splitskom Adventu: Grad isti kao lani, program lošiji, a prodaje se kao 'najbolje ikad'

Advent u Splitu još nije ni počeo, a bivši zamjenik bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, Bojan Ivošević, već je žestoko reagirao na medijske hvalospjeve.

U objavi na Facebooku tvrdi da se javnost bombardira pričom o "najboljem Adventu dosad", iako je, kako kaže, riječ o identičnim ukrasima kao ranijih godina, tek uz nekoliko dodatnih intervencija privatnih tvrtki. Glazbeni program, smatra, korak je unatrag, a manipulative medijske objave vrhunac licemjerja.

- Advent nije još ni započeo, a već smo izbombardirani člancima koji su zaključili da je sve najbolje ikad.

Iako se grad kiti s istim ukrasima kao i zadnje četiri godine uz par novih točkastih intervencija financiranih od strane privatnih tvrtki koje inače posluju s gradom navedeno je prezentirano kao nešto novo i revolucionarno. Shvatit ćemo to kao kompliment što smo prethodne četiri godine ulagali u opremu za kićenje nakon što je nas dočekalo stanje gdje u mandatu prethodnika nije četiri godine nabavljen niti jedan ukras od strane Grada Splita, a stari su bili pregorili u većoj mjeri.

Glazbeni program predstavljen je u istom tonu premda su društvene mreže dale malo drukčiji sud o navedenom. Od Adventa do dočeka Nove godine Split se vratio nekoliko koraka u nazad i nažalost mnogim našim sugrađanima neće biti mjesto koje će odabrati za provod, a još manje da će privući ljude iz drugih gradova da posjete Split.

Osobno najviše iščekujem izvještaj s koncerta koji je ove godine najavljen kao ludilo program u Slobodnoj Dalmaciji dok je 2023. godine Slobodna Dalmacija za izvođača koji je najavljen u tom programu stavila ovakav naslov: "‘BLAMAŽA DESETLJEĆA‘

‘Sramota za Split! Ovo vam je Advent?!‘ Pogledajte kako zagrebački reper prostači na Prokurativama, ljudi su ogorčeni".

Ipak vrhunac manipulacije je trenutak kada obični plakat za Advent u Splitu direktorica marketinga i prodaje Nacionalnog parka Plitvice "spontano" objavljuje što prenosi portal HrTurizam.hr, a njega spremno prenosi Slobodna Dalmacija kao glas struke.

Kad shvatite da direktorica inače ima poslovnu suradnju s navedenim portalom HrTurizam.hr i da vlasnik navedenog portala Goran Rihelj je ujedno i vlasnik portala Turističke priče preko kojeg je plaćeno oglašavanje objave o splitskom Adventu onda stvari postaju malo jasnije.

Sve u svemu očekuje vas slično okićen grad uz par donacija privatnih tvrtki, lošiji glazbeni program, lošiji doček Nove godine i puno članaka kako vam je bilo najbolje ikad i prije nego se dogod - napisao je Ivošević na Facebooku.