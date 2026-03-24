Ivošević objavio presudu: "Kerume, dužan si mi 4.100 eura, ako nemaš - javi"

Bojan Ivošević je objavio pravomoćnu presudu za predmet u kojemu ga je Željko Kerum tužio za klevetu.

"Danas me moja odvjetnica Gloria Roki obradovala novom pravomoćnom presudom u moju korist u predmetu gdje me tužio Željko Kerum za klevetu.

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Splitu da nisam klevetao Željka Keruma. Ovo je već četvrti put da su me sudovi oslobodili njegovih neistinitih optužbi, gdje još nakon što bude poražen na sudu ne plaća niti sudske troškove.

Čisto da ne bude zabune dužan je Željko Kerum osobno, a ne neka njegova propala tvrtka.

Kerume kamate se računaju od donošenja prvostupanjske presude tako da si mi u ovom trenutku dužan 4.100€ na temelju dvije pravomoćne presude. Ako nemaš, javi. Možda u Caritasa bude šta", napisao je Ivošević.