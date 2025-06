Ivošević o upisima u vrtiće: Sva djeca bi trebala biti upisana i ove godine

Danas je ispred Banovine uz Parku branitelja održana konferencija za medije stranke Centar, na kojoj su vijećnici stranke govorili o konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća.

Na konferenciji za medije bili su prisutni predsjednik kluba vijećnika Centra u Gradskom vijeću Igor Skoko te Bojan Ivošević, Marijana Puljak i drugi predstavnici stranke.

Bivši dogradonačelnik Ivošević medijima je komentirao ovogodišnji upis djece u vrtiće.

"Ono što smo mi vidjeli po upisnim listama jest da se u prvom krugu upisa djeca koji imaju najveći broj bodova znaju prijaviti u više vrtića. Tako jedno dijete može upasti u četiri vrtiće istovremeno. Prilikom odabira jednog vrtića, tri mjesta se oslobode. Već tada smo vidjeli da će se sva djeca upisati kao i sva jaslička djeca kojima oba roditelja rade", rekao je Ivošević i dodao da je na novoj Gradskoj upravi da vodi računa o tome.

"Naravno, samo je na novoj Gradskoj upravi da u suradnji sa svojim službama i vrtićima što prije odradi taj dio upisa, što prije potvrdi od onih koji su dobili mogućnost izbora u koji vrtiće se upisati, oslobodi ta mjesta, i one koji su ostali ispod crte upiše i ne bi trebalo biti problema ni ove godine kao ni prošle", dodao je.

"Ja znam da vas sve zbuni kada ono bude ona prva vijest da je 200, 300, 400 djece ostale ispod crte. To je zato što iznad crte neki su višestruko upisani jer su se prijavili u više ustanova. Ne može dijete ići istovremeno u četiri vrtića. Kad on odabere vrtić, tri mjesta se oslobađaju ako je upao u četiri i onda vam se taj prag spusti i već statistički možete vidjeti hoće li se upisati ili ne. Ako se djeca ne upišu, to znači da je netko mimo protokola upisivao djecu", poajsnio je Ivošević i pozvao građane da prate upise.

"Građani nek' drže budno oči i vide hoće li se možda vratiti neki stari opransi gdje su neka djeca povlaštena i upisuju se mimo protokola. Jedino tako može se dogoditi da netko kome oba roditelja rade, a imaju jasličara, ne dođe do vrtića", dodao je.

A što misli o obećanju za besplatne vrtiće?

"Šuta je dao puno riječi, puno obećanja. Sad ćemo vidjeti je li čovjek od riječi ili da ne kažem šta", odgovorio je.