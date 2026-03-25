Ivošević o Šuti: "Financijski šarlatan, a ne stručnjak"

Bivši dogradonačelnik Splita, a danas gradski vijećnik Bojan Ivošević, oštro je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog načina upravljanja gradskim financijama, poručivši kako je upravo aktualna gradska vlast odgovorna za proračunske probleme na koje sada upozorava. Prema Ivoševićevim tvrdnjama, Šuta se predstavljao kao financijski stručnjak, iako je, kako navodi, upravo njegovo vođenje grada tijekom dijela 2025. godine dovelo do lošeg planiranja i manjka novca u proračunu.

"Radio je dva rebalansa, a sada tvrdi da nema novca"

Ivošević ističe da je Tomislav Šuta bio gradonačelnik tijekom polovice 2025. godine te da je u tom razdoblju radio dva rebalansa proračuna. Tvrdi kako je konačna verzija proračuna u potpunosti rezultat Šutina rada te ga optužuje da je u njega unosio razne "besplatne" mjere, ali i izdvajanja prema državi, županiji i bankama.

Sada, kaže Ivošević, isti taj gradonačelnik javno upozorava da u gradskoj blagajni nema dovoljno novca.

Prema riječima gradskog vijećnika, problem je u tome što planirani prihodi nisu realizirani, dok se istodobno gradski novac trošio bez odgovarajuće financijske podloge. "Iz toga je nastao minus, i to kao posljedica lošeg planiranja proračuna", poručuje Ivošević, dodajući kako se nakon, kako navodi, "već četvrtog plakanja na istu temu" može zaključiti da na čelu grada nije financijski stručnjak, nego "financijski šarlatan".

Ivošević je posebno kritizirao i Šutine istupe o financiranju projekata, ustvrdivši da gradonačelnik ne razumije način na koji gradovi i općine inače provode velike investicije. Kako navodi, uobičajena je praksa da se jedinice lokalne samouprave najprije zaduže i pokrenu realizaciju projekta, a potom povuku europska sredstva. Tvrdi da Šuta takav ustaljeni model predstavlja kao vlastitu političku i financijsku "genijalnost", iako je riječ o proceduri koju je gradska uprava već provodila na brojnim projektima. Uz to, kaže Ivošević, gradonačelnik kao svoje uspjehe predstavlja i projekte za koje je prijave za europsko financiranje pripremila prethodna gradska uprava.

"Neka kaže što je bilo nepotrebno"

Na kraju je Ivošević pozvao Šutu da jasno kaže koji su to projekti, pokrenuti tijekom prethodnih šest mjeseci, po njegovu mišljenju bili nepotrebni.

"Neka kaže što se to u naših šest mjeseci realiziralo ili koji su projekti započeli s realizacijom, a da ih on smatra nepotrebnima", poručio je. Dodaje kako građani od gradonačelnika zasad ne čuju konkretne odgovore, nego samo, kako tvrdi, isprazne fraze kojima pokušava opravdati vlastitu nesposobnost.