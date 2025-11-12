Ivošević o splitskim priuštivim stanovima: "Bašić i Piplica su nekoć bili protiv, a sada..."- Šuta mu je odgovorio: "Vi ste izgradili 0 stanova"

Tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita razvila se rasprava o priuštivom stanovanju, u kojoj su sudjelovali bivši dogradonačelnik i vijećnik Bojan Ivošević te gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta.

Ivošević: "Kako je to moguće?"

Ivošević je svoju raspravu započeo osvrtom na članak iz Slobodne Dalmacije, u kojem se, kako je naveo, spominje da je gradonačelnik Tomislav Šuta našao "lokacije za 1000 stanova".

"Moja je tema vezana za priuštivo stanovanje. Referirao se na članak iz Slobodne Dalmacije, a u kojem se navodi da je gradonačelnik Tomislav Šuta našao lokacije za 1000 stanova. Kada sam vidio članak, od 1000 ih je 600 za Brodaricu, a to gradonačelnik zbog GUP-a koči", kazao je Ivošević.

Istaknuo je kako su u članku spomenute i druge gradske lokacije:

"Tu su spomenuti i Mejaši, a tada je Toni Piplica, vijećnik HDZ-a u našem mandatu, dok je Ivica Puljak iz Centra bio gradonačelnik, se protivio tome. Ravne Njive se spominju, a tada se partner HDZ-a, Hrvoje Bašić iz HSLS-a protivio toj lokaciji", rekao je.

Prema njegovim riječima, otpor tim lokacijama bio je vrlo izražen: "Kako navodi, Bašić se žestoko protivio tome. Kako je to moguće, sada spomenuti žele te stanove? Nekada kada je Ivica Puljak bio gradonačelnik, Piplica i Bašić su bili protiv, a sada kada su partneri Tomislava Šute u HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, sada su odjednom za to", poručio je Ivošević te dodao kako su "oni prosvjedovali zbog tih lokacija".

Šuta: "Vi ste izgradili 0 stanova za priuštivo stanovanje"

Na prozivke Bojana Ivoševića reagirao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je bivšoj gradskoj vlasti zamjerio nedostatak konkretnih rezultata u području priuštivog stanovanja.

"Vi ste izgradili 0 stanova za priuštivo stanovanje. Što se tiče lokacija, niste napravili apsolutno ništa, to su činjenice", odgovorio je Šuta.

Istaknuo je da aktualna gradska vlast, kako tvrdi, radi na više konkretnih lokacija:

"Idemo u smjeru da na Ravnim Njivama imamo stanove, a što se tiče Mejaša, vratite unazad sve, zaustavili ste prodaju nekretnine privatniku, a na naše inzistiranje ste ipak nešto napravili, ali niste napravili niti idejni projekt za tu lokaciju na Mejašima", kazao je.

Dodao je kako sadašnja vlast razmatra više mogućnosti:

"Sagledavamo više lokacija, mogli ste i vi to sagledati. Malo se više i bolje informirajte, informirajte se o projektu splitske aglomeracije. Sve su ove stvari koje se mogu riješiti. Mi imamo podršku za izgradnju stanova", zaključio je gradonačelnik Šuta.