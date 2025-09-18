Ivošević o ograničenju prodaje alkohola: "Ne treba izmišljati toplu vodu, dovoljno je primijeniti provjerene modele"

Tema ograničenja prodaje alkoholnih pića i dalje izaziva rasprave, a sada se oglasio i bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Ivošević: "Sve uređene zemlje već imaju takva ograničenja"

Ivošević je istaknuo da brojni europski primjeri pokazuju kako je ograničavanje prodaje alkohola u trgovinama i kioscima normalna praksa:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Sve skandinavske, baltičke i pirinejske zemlje, kao i Turska, imaju propisana određena ograničenja, bilo nacionalna bilo lokalna. Ima ih i drugdje, primjerice u pojedinim kvartovima Pariza. Zbog problema s liquor shopovima tražimo to od Vlade RH još od 2023. godine, a od nečega već viđenog radi se nekakav bauk zbog lobija trgovačkih lanaca. Ne treba izmišljati toplu vodu, već vidjeti kako je to napravljeno drugdje. Nikakva zabrana frižidera neće pomoći riješiti problem, već samo provjereni recepti uređenih zemalja – poručio je Ivošević.

Nuić Prka: "Zabrana hladnog nema veze s brigom za građane"

Podsjetimo, nedavno je i Kristina Nuić Prka, potpredsjednica Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, kritizirala prijedlog Ministarstva gospodarstva da se zabrani prodaja rashlađenih alkoholnih pića.

– Još jedna apsurdna ideja. Ako je nešto štetno, štetno je i hladno i toplo. Zabrana hladnog nema veze s brigom za građane, nego s pritiscima trgovačkih lobija – rekla je Nuić Prka za Dalmaciju Danas.

Ona smatra da se problem javnog reda i mira ne može riješiti takvim polovičnim mjerama, već kontrolom organiziranih pub crawlova i ograničavanjem prodaje alkohola u noćnim satima.

Šuta: "O prodaji alkohola treba odlučivati Gradsko vijeće"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta također je poručio da se pitanje radnog vremena i prodaje alkohola treba rješavati na lokalnoj razini:

– U centru grada primjereno je da Gradsko vijeće odlučuje o radnom vremenu i prodaji alkohola. Problem je prisutan i moramo ga riješiti. Vidim da je rasprava u tijeku i to je pohvalno – rekao je Šuta.

Ministarstvo priprema izmjene zakona

Kako je ranije najavljeno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja planira do kraja godine izmijeniti Zakon o trgovini. Time bi gradovi i općine mogli sami odrediti kada i gdje se alkoholna pića smiju prodavati, ovisno o svojim specifičnostima.

Cilj je smanjiti broj incidenata povezanih s pijanstvom u noćnim satima, posebno u turističkim sredinama poput Splita. Javna rasprava o prijedlogu i dalje traje, a ostaje za vidjeti hoće li novi model donijeti stvarne promjene ili će samo otvoriti nove polemike.