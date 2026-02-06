Ivošević o natječaju i Bobisu: “Radilo se po zakonu, a ne po tome kome je koji ugostitelj simpatičniji”

Bivši zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević odgovorio je medijima na napise o odgovornosti bivše gradske vlasti u vezi s natječajem za gradske prostore, poručivši kako je cijeli postupak proveden isključivo prema zakonu te da političkog utjecaja nije bilo.

Bobis na Rivi i na Zvončacu prestaje s radom, a mnogi prstima upiru u bivšu gradsku vlast.

Ivošević je istaknuo kako ne vidi drugo objašnjenje za kritike osim, kako navodi, zabrinjavajuće razine društvene tolerancije prema korupciji.

“Netko tko nije predao valjanu dokumentaciju nije mogao nastaviti sudjelovati na natječaju. Žalba je moguća, ali mora biti osnovana da bi promijenila konačni ishod. Drugim riječima, radi se po zakonu, a ne po tome kome je koji ugostitelj simpatičniji”, poručio je.

Naglasio je i da odluka nije bila politička.

“To nije odluka ni gradonačelnika Ivice Puljka ni Tomislava Šute, nego zakonom i odlukama propisana procedura koja je za sve ista”, naveo je.

"Poništenje natječaja bilo bi protuzakonito"

Ivošević smatra da bi poništavanje natječaja zbog nečije osobne pogreške predstavljalo štetu za Grad Split, a još bi problematičnije bilo, dodaje, omogućiti naknadnu dostavu dokumentacije mimo zakona.

“Osoba koja bi to napravila počinila bi kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti, koje se ujedno smatra koruptivnim djelom”, upozorio je.

Osvrnuo se i na tvrdnje da “mjesta s dušom nestaju iz Splita” zbog odluka temeljenih isključivo na financijskim ponudama.

“Kako bi Grad Split trebao dodjeljivati svoje prostore ugostiteljima ako ne natječajem onome tko ponudi najviše?” upitao je.

Spomenuo i štetu zbog odgode natječaja

Na kraju je izrazio žaljenje zbog, kako tvrdi, višemjesečnog odgađanja natječaja, za koje odgovornim smatra Tomislava Šutu. Prema njegovim riječima, takvo je postupanje prouzročilo štetu od gotovo milijun eura za sve obuhvaćene prostore.

Dodao je i kako je u negativnom medijskom kontekstu spomenuta tvrtka Bobis, iako, kaže, nije vršila pritisak na gradsku upravu te je bez javnih istupa prihvatila odbijenicu za daljnje sudjelovanje na natječaju.

“Ističem da su gospodin Mamić i njegovi suradnici u više navrata pokazali da poštuju Split te svoje poslovne ambicije ostvaruju u okviru zakona i u dijalogu s gradskim službama. Siguran sam da razumiju kako su gradske službe postupale isključivo po zakonu”, zaključio je Ivošević.