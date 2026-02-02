Ivošević: "Nisu krivi rukometaši, odrasli su u društvu gdje godinama dio javnosti stvara simpatije prema fašistima"

Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik Grada Splita, na društvenim je mrežama objavio tekst u kojem problematizira, kako navodi, brzinu kojom se u javnosti "zaboravljaju" poruke i pouke Dana sjećanja na holokaust.

"Kako zaboraviti 6 milijuna mrtvih u pet dana?"

U objavi podsjeća da je "prije točno pet dana" obilježavan Dan sjećanja na holokaust te ponavlja motiv "pet dana" kao središnju točku svoje kritike. Navodi da se, prema njegovim riječima, "isti oni političari koji su komemorirali žrtve holokausta" sada zgražaju zbog toga što "osoba sa slike" ne može nastupiti u Zagrebu nakon što je, kako piše, nedavno uzvikivao fašistički pozdrav.

O rukometašima: "Nisu krivi"

Ivošević u tekstu ističe da, po njegovu stavu, "nisu krivi rukometaši", navodeći da su odrasli u društvu u kojem "godinama dio javnosti stvara simpatije prema fašistima i pretvara ih u žrtve". Dodaje da, kako tvrdi, "oni ne znaju šta je bilo i nisu ni svjesni sramote" koju povezuju uz sportski uspjeh.

Spominje i situaciju u kojoj su, prema njegovim riječima, "odbili izaći pred građane, osim ako nije u pratnji nekoga tko otvoreno veliča fašizam", te zaključuje da se ponos zbog sportskog uspjeha "zamiješao s tugom".

Kritika Hrvatskog rukometnog saveza i poziv na reakciju države

U nastavku objave Ivošević tvrdi da je posebno problematično kada, kako piše, takvo postupanje dolazi od Hrvatskog rukometnog saveza, što naziva "nacionalnom sramotom" koja "zaslužuje reakciju države".

Posebno proziva premijera Andreja Plenkovića, navodeći da on "zna što je bilo" i dodaje da to, prema njegovoj ocjeni, postaje očito "čim kroči nogom van Hrvatske u bilo koji dio EU".

Ivošević u objavi podsjeća i na izjavu koju pripisuje Plenkoviću od prije pet dana, u kojoj je govorio o važnosti poučavanja o Holokaustu kako bi obrazovni sustav i nove generacije bile upoznate s poviješću te da se takvo zlo "nikada više ne smije ponoviti".

Na kraju, Ivošević poručuje da je sada "prilika" da se javnost pouči o, kako navodi, poveznici holokausta, ustaša i pozdrava "za dom spremni". U tom kontekstu navodi i rečenicu koju bi, prema njegovu stavu, trebalo jasno izgovoriti: "Taj pjevač koji ima brojne domoljubne pjesme, u slobodno vrijeme je fašist.", kako bismo zajedno gradili odgovornije društvo i svijet u kojem se takvo zlo nikada više ne smije ponoviti.

Objavu završava porukom: "Pet dana je prošlo vjerujem da nije zaboravio."