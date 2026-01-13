Ivošević: "Način povećanja cijene parkinga na Starom placu je politička svinjarija"

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević oštro je reagirao na novo povećanje cijena parkiranja na Starom placu, poručivši kako se takav potez „može jedino opisati kao politička svinjarija“.

Povod reakciji su, kako navodi, usporedbe koje su se pojavile u dijelu medija, a koje aktualnu odluku dovode u vezu s minimalnim povećanjem cijena parkiranja u Splitu 2022. godine. Ivošević tvrdi da su takve usporedbe paušalne i promašene.

„U medijima se pojavila paralela s našim minimalnim podizanjem cijene parkinga u Splitu 2022. godine, nakon što se 11 godina cijena nije mijenjala, iako su troškovi održavanja parkirališta, plaća zaposlenih u Split parkingu i gradnje budućih garaža u tih 11 godina drastično narasli“, naveo je Ivošević, dodajući da je Split i nakon te odluke imao najjeftiniji parking na obali.

Kako bi se, kako kaže, jasno vidjela razlika između tadašnje gradske politike i aktualnih odluka, Ivošević poziva javnost da se osloni na konkretne podatke. „Svoj stav o politikama Tomislava Šute donesite iz grafa cijene parkinga na Starom placu prije naše odluke, nakon naše odluke i nakon odluke Tomislava Šute“, poručio je.

Podsjetio je i da odluka iz 2022. godine nije bila izolirana mjera, nego dio šire prometne politike Grada. Tom je odlukom, ističe, ukinuta praksa povlaštenih rezerviranih parkirnih mjesta za hotele, a istodobno su snižene cijene karata u javnom gradskom prijevozu – pojedinačna karta za 50 posto, a pokazna karta za 22 posto.

„Sve se to temeljilo na stručnim podlogama nastalima prilikom izrade Strategije urbane mobilnosti“, naglasio je Ivošević.

Suprotno tome, aktualno povećanje cijena parkiranja opisuje kao parcijalnu i nestručnu intervenciju u sustav, koja će, smatra, najviše pogoditi stanare. Posebno ističe problem Svačićeve ulice.

„Ovakve točkaste intervencije u sustav su u suprotnosti s navedenom strategijom i u konačnici najveću štetu trpe stanari koji su i dosad kao pretplatnici teško pronalazili mjesto na parkingu u Svačićevoj, a sada će, s preusmjerenim cjelokupnim prometom sa Starog placa, pronalazak parkirnog mjesta spadati u znanstvenu fantastiku“, zaključio je.