Ivošević na Poljudu: "Šuta za Split želi manje od Zagreba, ali izgleda da je i to previše"

„Nacionalna politika već desetljećima, uz asistenciju lokalnih trbuhozboraca, Split želi svesti na provinciju. Ako netko poželi da Split ima išta više od hotela, apartmana i štekata, naći se netko tko će zastupati stav zašto Splitu to ne treba i zašto naš grad ne bi trebao imati ništa više od kreveta i alkohola“, poručio je na konferenciji za medije gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević.

Kako je pojasnio, u političkim krugovima pojavila se informacija kako je gradonačelniku Tomislavu Šuti iz Zagreba poručeno da zaboravi novi nogometni stadion i da Split može dobiti sredstva jedino za sanaciju ili rekonstrukciju Poljuda, koji je atletski stadion.

„Šuta i njegov stranački kolega uzalud rade studiju izvodljivosti za Poljud i Hajdukov kamp, jer će ona ionako pokazati ono što i Grad Split i Hajduk znaju već dvije godine. Rezultat te uzaludne studije bit će dvogodišnje stagniranje po pitanju portske infrastrukture, umjesto da su radovi na sanaciji Poljuda već u punom jeku“, rekao je Ivošević.

Odnos nacionalne politike prema Splitu, prema njegovom mišljenju, najbolje se pokazuje upravo na temi stadiona, i to u jedinom hrvatskom gradu koji ima publiku na stadionu. „Čuli smo svašta, od komentara da Splitu nisu potrebna dva stadiona, do toga da neće biti mjesta za parking.

Šuta za Split želi manje od Zagreba, ali izgleda da je i to previše“, istaknuo je gradski vijećnik, uspoređujući pitanje Poljuda s novim stadionom na Maksimiru.

„Ako bi novi stadion na Maksimiru i novi stadion na Brodarici bili sličnih kapaciteta, onda bi i njihova izgradnja bila u sličnim financijskim gabaritima. Da bi se uopće moglo graditi na Maksimiru, država je izdvojila značajna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dok Split za rješavanje svojih imovinsko-pravnih odnosa za sportsku infrastrukturu nije dobio ni centa. Što to onda Split mašta više od Zagreba? Ništa. Sanirati Poljud za 25 milijuna eura, dok će Zagreb izgraditi novu Kranjčevićevu za 44 milijuna eura, da bi tamo u konačnici igrala Lokomotiva. I Split je problem?“, pita se Ivošević.

Podsjeća i da je Split jedini od velikih gradova bez nogometnog stadiona. „Ako ćemo sve preko 8000 mjesta smatrati velikim stadionom, Split onda ima samo jedan, i to atletski. Rijeka ima dva, Osijek ima dva, a Zagreb čak tri“, kazao je.

Kao najnoviji primjer odnosa prema Splitu kao prema provinciji, navodi temu izgradnje akvarija. „Pula, Dubrovnik, Karlovac i još neki manji gradovi imaju akvarij, ali Split ne smije niti pomisliti na takvo nešto. Jer samo u Splitu to nema smisla. Osim akvarija na Duilovu, treba nam Prirodoslovni i pomorski muzej. Prestanimo sami sebi smanjivati ambicije i gurati Pomorski muzej na neadekvatna mjesta, jer nas je takav mentalitet i doveo tu gdje jesmo već desetljećima. Isto tako ne treba nam samo novi nogometni stadion na Brodarici, treba nam i atletska dvorana u Stobreču, koja je bila idući projekt na rasporedu nakon što su za nju provjerene prostorne mogućnosti“, rekao je Ivošević, zaključujući da Split nikad nije bio i nikad neće biti provincija.