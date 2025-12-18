Ivošević kritizira odluku većine u Županijskoj skupštini: "Koalicija za opijanje"

Županijski vijećnik Bojan Ivošević oštro je reagirao na odluke donesene na današnjoj sjednici, kritizirajući HDZ i njegove partnere zbog, kako navodi, davanja suglasnosti za postavljanje novih sadržaja u staroj gradskoj jezgri Splita.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević tvrdi da je većina u skupštini odobila postavljanje sprave za fotografiranje uz naplatu turistima na Matejuški, kao i ledomata, koji bi, prema njegovim riječima, trebao olakšati konzumaciju alkohola na ulicama povijesne jezgre.

„Na današnjoj skupštini HDZ i partneri blagoslovili su da na Matejuški nikne sprava za slikavanje uz naplatu turistima nasred šetnice i ledomat za lakše lokanje turista po ulicama stare gradske jezgre Grada Splita“, napisao je Ivošević, koji je cijelu situaciju nazvao „koalicijom za opijanje“.

Dodao je i da je fotografirao vijećnike u trenutku glasanja, poručivši građanima da se njima mogu „zahvaliti“ za donesenu odluku.

Odluke donesene na sjednici izazvale su podijeljene reakcije, a Ivoševićeva objava dodatno je otvorila raspravu o turistifikaciji povijesne jezgre Splita i sadržajima koji se ondje dopuštaju.