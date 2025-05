Ivici u ruci eksplodirale staklene boce piva: "Ozlijeđena su mi tri prsta, a krhotine stakla poderale su mi hlače i uništile skupocjeni mobitel"

Ivica je tužio trgovinu jer je ozlijeđen nakon što su mu u ruci eksplodirale staklene boce Pan piva.

Tužbom je tražio ukupno oko 10.000 eura odštete i troškova postupka. Tvrdi kako je u dućanu PPK u Pakracu u veljači nešto prije 11 sati prema blagajni nosio četiri Pana, po dva u svakoj ruci.

“Boce piva u lijevoj ruci su odjednom eksplodirale u vrlo male komade, pa su mi ozlijeđena tri prsta, a krhotine stakla poderale su mi hlače i uništile skupocjeni mobitel Samsung u džepu hlača tako da je puklo staklo ekrana.

Otišao sam na hitnu u Pakrac gdje mi je pregledom utvrđena dijagnoza manje otvorene rane na drugom, trećem i četvrtom prstu lijeve šake te je izvršena primarna obrada rane”, navodi Ivica u tužbi.

Boce se kvrcnule

Trgovina upozorava kako je za “eksploziju Pana” kriv Ivica jer je boce piva primio za grliće između prstiju, pa su se boce kvrcnule prilikom nošenja do blagajne. Osim toga, da je koristio košaru, do toga ne bi došlo, kažu.

Blagajnica je svjedočila kako je Ivica tog dana uzeo četiri boce Pana iz gajbe – u svakoj ruci po dvije boce između prstiju – i krenuo prema blagajni.

“Neposredno prije nego što ih je spustio na blagajnu, držeći ih u rukama negdje u visini prsa, približio je jednu ruku drugoj i čula sam da su te boce kvrcnule. Nakon toga sam odmah čula eksploziju boca i vidjela da su boce pukle, rasprsnule se. Njemu su u rukama ostala sva četiri grla.

Šake mu krvare, sva odjeća mokra, i to od prsa do poda. Sva četiri grla boca spustio je na pod, odmah je rekao da u džepu ima skupocjeni mobitel i vidjela sam da je rukom iz prednjeg džepa traperica izvadio neki mobitel crne boje i da je on sav mokar”, svjedočila je trgovkinja.

Carlsbergova svjedokinja

Na sudu je iskaz dala i Carlsbergova voditeljica službe za kvalitetu Anabela Škorjanac koja je naglasila kako sve boce prije punjenja prolaze detaljnu kontrolu.

“Već 22 godine radim u Carlsbergu i nikad nije zabilježeno da je u trgovinama došlo do eksplozije boca koje su plasirane na tržište od naše strane. Kod kontrole čepljenja potrebno je na bocu kroz čep uvesti sondu gdje se pušta pritisak od 6,1 bara da se vidi da li će popuštati taj pritisak. Ne puca boca, već dolazi do otvaranja čepa.

Ukoliko ne bi došlo do dovršetka procesa fermentacije, pivo bi se pokvarilo, došlo bi do zamućenja, i to je zdravstveno neispravan proizvod. Proizvod se u procesu punjenja pasterizira samo da se to spriječi. U Carlsbergu svakodnevno se kontrolira količina CO2, tako da je taj tlak u bocama kontroliran i ne izlazi na tržište bez kontrole.

Mi prije punjenja boce svaku bocu pregledamo- boca može imati zračni mjehur, neki zarez, a te nepravilnosti kontrolira nakon pranja boca jedan stroj, stroj inspektor. Kroz kontrolu eliminiramo boce koje su oštećene i ne dolazi do punjenja takvih boca.

Tužba odbijena

Moram naglasiti kako nikada nije zabilježen slučaj eksplozije naših boca, po našim saznanjima pogotovo u ljetnim mjesecima,pivo se znalo držati i u neadekvatnim uvjetima, no mi nemamo saznanja da je ikada dolazilo do eksplozije naših boca”, objasnila je voditeljica koprivničke pivovare.

Sudski vještak Čedomir Čović objasnio je u kojim slučajevima može doći do eksplozije boca: lošija kvaliteta stakla, prijevremeni zamor materijala od kojeg je boca izrađena, mikrooštećenja tijela boce, porast tlaka u boci iznad predviđene granice uslijed izlaganja toplini, pivo koje nije u potpunosti završilo fermentaciju, udarac u bocu.

Kako se tijekom brojnih sudskih rasprava i ispitivanja više svjedoka nije moglo ustanoviti što se točno dogodilo tog dana i tko je najviše odgovoran za prsnuće Pana, sudac je odbio tužbu. Ivici je naloženo da podmiri sve troškove postupka koji iznose blizu 5000 eura.

Ovotjedna je presuda nepravomoćna i Ivica se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku. Nije poznato hoće li to učiniti, piše Danica.hr.