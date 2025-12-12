Close Menu

Ivica Puljak: Šutina izjava o Spaladium Areni je manipulacija, teret od 125 milijuna eura nije postojao

"Zbog sjećanja na velikog čovjeka, profesora Dejana Kružića, moram reći da ovakva izjava gradonačelnika Šute predstavlja jednu vrlo ružnu manipulaciju", kaže Puljak

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oštro je reagirao na izjave aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute vezane uz odluku Grada Splita o otkupu bankovnih potraživanja povezanih sa Spaladium Arenom, poručivši kako je riječ o, kako navodi, „vrlo ružnoj manipulaciji“.

Puljak ističe da Grad Split, zahvaljujući radu pokojnog profesora Dejana Kružića i tima ljudi koje je okupio, u sudskim sporovima s bankama nije bio u lošoj poziciji, suprotno tvrdnjama da je Gradu prijetio financijski teret od 125 milijuna eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Zbog sjećanja na velikog čovjeka, profesora Dejana Kružića, moram reći da ovakva izjava gradonačelnika Šute predstavlja jednu vrlo ružnu manipulaciju. Grad Split je u sudskim sporovima s bankama, zahvaljujući naporima profesora Kružića i tima čestitih ljudi koje je okupio, stajao jako dobro u svim parnicama s bankama. Nikakav teret od 125 milijuna eura nije postojao – poručio je Puljak.

Dodao je kako su, prema njegovim riječima, ishod cijelog procesa obilježili problemi u pravosudnom sustavu i interesi banaka.

– Katastrofalan pravosudni sustav i gramzive banke su, nažalost, još jednom pokazali da su snažnije od javnog interesa – zaključio je bivši gradonačelnik Splita.

Iz Grada Splita ranije su poručili kako je otkup potraživanja vrijedan pet milijuna eura uklonio dugogodišnji financijski rizik te otvorio prostor za sanaciju i ponovno stavljanje Spaladium Arene u funkciju.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
5
Sad
0
Mad
2