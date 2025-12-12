Ivica Puljak: Šutina izjava o Spaladium Areni je manipulacija, teret od 125 milijuna eura nije postojao

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oštro je reagirao na izjave aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute vezane uz odluku Grada Splita o otkupu bankovnih potraživanja povezanih sa Spaladium Arenom, poručivši kako je riječ o, kako navodi, „vrlo ružnoj manipulaciji“.

Puljak ističe da Grad Split, zahvaljujući radu pokojnog profesora Dejana Kružića i tima ljudi koje je okupio, u sudskim sporovima s bankama nije bio u lošoj poziciji, suprotno tvrdnjama da je Gradu prijetio financijski teret od 125 milijuna eura.

– Zbog sjećanja na velikog čovjeka, profesora Dejana Kružića, moram reći da ovakva izjava gradonačelnika Šute predstavlja jednu vrlo ružnu manipulaciju. Grad Split je u sudskim sporovima s bankama, zahvaljujući naporima profesora Kružića i tima čestitih ljudi koje je okupio, stajao jako dobro u svim parnicama s bankama. Nikakav teret od 125 milijuna eura nije postojao – poručio je Puljak.

Dodao je kako su, prema njegovim riječima, ishod cijelog procesa obilježili problemi u pravosudnom sustavu i interesi banaka.

– Katastrofalan pravosudni sustav i gramzive banke su, nažalost, još jednom pokazali da su snažnije od javnog interesa – zaključio je bivši gradonačelnik Splita.

Iz Grada Splita ranije su poručili kako je otkup potraživanja vrijedan pet milijuna eura uklonio dugogodišnji financijski rizik te otvorio prostor za sanaciju i ponovno stavljanje Spaladium Arene u funkciju.