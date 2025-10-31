Ivica Puljak podsjetio na objavu staru sedam godina: "I dalje vrijedi"

Bivši gradonačelnik Splita, znanstvenik i profesor Ivica Puljak danas se na društvenim mrežama prisjetio svoje objave od prije točno sedam godina, ističući kako poruka koju je tada napisao i dalje ima jednaku vrijednost. Uz fotografiju s citatom, Puljak je kratko poručio: "Ovo sam objavio prije točno 7 godina. I dalje vrijedi."

Znanost, smisao i ljudska odgovornost

U objavi Puljak promišlja o odnosu znanosti, prirodnih zakona i čovjeka, naglašavajući da svemir sam po sebi nema svrhu ni smisao, ali da upravo u tome leži posebna ljudska odgovornost.

"Moderna znanost i prirodni zakoni naučili su nas da svemir nema nikakvu svrhu ni smisao, niti je svemiru briga za nas. Prirodni zakoni nisu tu da bi stvorili ljude niti su ljudi smisao evolucije", poručio je Puljak.

No, dodaje kako ta spoznaja ne treba dovesti do pesimizma, nego do osjećaja slobode i odgovornosti: "Premda svemir nije briga za nas, premda prirodni zakoni nemaju svrhu ni smisao, to nama ljudima daje posebnu slobodu i odgovornost."

Odgovornost prema sebi, drugima i planeti

Puljak ističe da smisao i briga dolaze upravo od nas samih. "Nas je briga za nas same. Mi smo odgovorni za sebe, za ljude oko nas, za prirodu oko nas i za društvo u kojem živimo. Zato vodimo računa jedni o drugima i o planetu na kojem živimo", napisao je.