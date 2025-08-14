Ivica Puljak otkrio program svojih predavanja na Liburniconu

Bivši gradonačelnik Splita i sveučilišni profesor Ivica Puljak najavio je da će sredinom kolovoza sudjelovati na Festivalu Liburnicon, gdje će održati čak četiri predavanja – dva za odrasle i dva za djecu.

Manifestacija će se održati 15. i 16. kolovoza na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, a Puljak je otkrio točnu satnicu i teme svojih nastupa.

Program počinje u petak, 15. kolovoza u 19:30 predavanjem za odrasle "Kakva će biti budućnost? Hiper-super-ultra-mega zanimljiva!".

U subotu, 16. kolovoza, Puljak će se prvo obratiti najmlađima. U 14:00 održat će predavanje "Crne rupe u svemiru", a odmah potom, u 15:00, nastavit će s temom "Postoje li vanzemaljci?". Dan će zaključiti u 19:30, ponovno pred odraslom publikom, predavanjem "Kvantna fizika za početnike".

Profesor Puljak poznat je po popularizaciji znanosti i pristupačnom načinu objašnjavanja složenih tema, pa se očekuje da će njegova predavanja privući velik broj posjetitelja.