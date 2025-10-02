Ivana očarala konobarica pa joj poslao više od 2.000 poruka

Podignuta je optužnica protiv Ivana zbog nametljivog ponašanja prema vlasnici i zaposlenici popularnog kafića u Koprivnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv njega zbog kaznenog djela nametljivog ponašanja, za što je predviđeno do godinu dana zatvora. Ivan je konobarici i vlasnici kafića u par mjeseci poslao više od 2000 poruka i e-mailova.

Sud mu je izrekao mjeru zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta, zabrane približavanja i zabrane uspostavljanja i održavanja veze s djevojkom, vlasnicom kafića, “kojoj se ne smije približiti na razdaljini bližoj od 100 metara, niti uspostavljati i održavati izravne ili neizravne veze s istom”.

“U slučaju nepridržavanja naloženih mjera opreza, iste će se zamijeniti istražnim zatvorom“, upozorava sutkinja u svojem rješenju.

Sumnja da je gost kafića počinio kazneno djelo nametljivog ponašanja proizlazi iz izlista poruka, iskaza svjedoka i djevojke, a djelomično i iz obrane okrivljenika koji ne osporava da joj je slao poruke tvrdeći da je samo htio s njom uspostaviti kontakt.

Na sjednici optužnog vijeća vlasnica kafića je naglasila kako smatra da mjere opreza koje su izrečene okrivljeniku i nadalje trebaju trajati, navodi se u rješenju koprivničke sutkinje, piše Danica.hr.