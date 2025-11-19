Ivana Marković: "Bila sam na utakmici Hajduka kada su se palile zastave, uzvikivali ustaški pozdravi, dizala se desnica..."

„Nakon koncerta na kojem se cijeli vrh Vlade otišao pokloniti pjevaču i dao zeleno svjetlo za ono što se događalo uoči koncerta kada su se na ulicama bez sankcija pjevale ustaške budnice i uzvikivali ustaški pozdravi, što spada u kategoriju govora mržnje, krenula je zabrana koncerata i festivala pod krinkom očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Nastavilo se s napadima u Splitu i u Zagrebu što nisu izolirani incidenti. Država nije pokazala odgovornost suočiti se sa svime s čime bi trebala i tu se vidi kalkulacija premijera i predsjednika Sabora”, kaže u Briefingu saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

Dodaje da je Andrej Plenković sam legalizirao dvostruke konotacije ustaškog pozdrava. Smatra da bi državne sigurnosne službe i policija trebale znati tko stoji iza incidenata.

„Bila sam na utakmici Hajduka kada su se palile zastave, uzvikivali ustaški pozdravi, dizala se desnica... Da se naježite. Moje je pitanje ministru unutarnjih poslova bilo zašto policija nije reagirala. Odgovorio je da je bilo puno ljudi i da ih je teško sve otkriti. Pa barem danas imamo kamere, dronove... Čini mi se da postoji bojazan vladajućih da se ne zamjere dijelu desne publike koja je dobila na značaju otkako je HDZ u koaliciji s DP-om. S druge strane bila sam na festivalu u Šibeniku i vidjela što država može napraviti kada hoće. Čestitala sam ministru. Država ima sve elemente da spriječi ovo nasilje na ulicama”, govori Marković koja naglašava da Vlada treba poslati jasnu poruku da mržnji, crnim kapuljačama i ustaškom pozdravu nema mjesta na ulicama ni u Saboru.

„Prema reakcijama na društvenim mrežama i svojih poznanika, vidim da se većina ljudi srami onoga što se dogodilo u Splitu. Policija je napravila svoj dio posla, uhitila je počinitelje. Tako treba raditi i ubuduće. Jučer smo svi zajednički obilježili stradanje Vukovara i Škabrnje. Ne može jedan dan u godini biti taj dan zajedništva. To treba biti cijela godina. Zabrinjava dokle ide ta mržnja ako danas mrzimo Srbe, sutra kulturnjake, treći dan ljude drukčije seksualne orijentacije... Više od 90 posto građana Hrvatske su Hrvati, više od 80 posto su katolici. Protiv koga se mi borimo?”, pita se Marković koja smatra da političari moraju slati poruke mira i solidarnosti, no primjećuje da Domovinski pokret radi suprotno.

„Iz DP-a govore da zastupaju normalni dio Hrvatske. Onda je premijer govorio o zdravoj Hrvatskoj. A što smo onda mi koji ne dijelimo takva razmišljanja? Gdje je za nas mjesto? Ako je ‘za dom spremni‘ hrvatski pozdrav kao što tvrde, s čime se ja ne slažem, zašto taj pozdrav toliko dijeli narod, a ne ujedinjava”, naglašava Marković koja smatra da trebamo gledati u budućnost i više raspravljati oko važnih stvari kao što je Zakon o prostornom uređenju koji je upravo u saborskoj proceduri, a koji će, tvrdi ona, omogućiti devastaciju prostora.

„Ako jedinica lokalne samouprave ne želi da se nešto gradi na njenom području, privatni investitor će moći otići po dozvolu u Ministarstvo iako je to po ustavu u nadležnosti lokalne samouprave. Ni u postojećim turističkim kapacitetima više nema tko raditi. Nije cilj samo graditi, nego što to znači za lokalno stanovništvo. Nedostaje nam profesora i liječnika. Ne možemo imati samo turizam”, kaže Marković koju su pitali bi li kao gradonačelnica dopustila Thompsonu da održi veliki koncert na rivi u Supetru.

„Ne bih dopustila. Nemam problema s Thompsonom kao pjevačem. Neke pjesme su mu zaista lijepe. Problem su institucije koje ne vide ništa sporno u uzvikivanju ustaškog pozdrava”, odgovara Marković. A Bajagi?

„Po prirodi sam više rockerska duša. Pitala bih građane što misle”, kaže Marković dodajući da je Brač otvorena sredina u kojoj nastupaju pjevači iz svih krajeva, a na ovogodišnjem filmskom festivalu je sudjelovao i Dragan Bjelogrlić. Smatra da zabranom ustaških simbola i pozdrava u gradskim prostorima Tomislav Tomašević samo provodi Ustav i zakone, a i predsjednik Ustavnog suda je rekao da je to protuustavno.

„Znate li da su sa stranica Sabora nestale i najava i snimka okruglog stola o Jasenovcu. Zašto, ako je to sve bilo OK”, govori Marković koja misli da radikalizacija društva i crne kapuljače na ulicama odgovara vladajućima da proguraju sporni Zakon o prostornom planiranju, da se ne priča o inflaciji i cijenama hrane. Kaže da bi i predsjednik Zoran Milanović trebao glasnije reagirati s obzirom da su ljudi preplašeni.

„U mom gradu su na glavnim funkcijama žene i vidi se da se postižu bolji rezultati. Žene lakše od muškaraca probijaju neke barijere. Drago mi je ako sam svojim primjerom nekoj mladoj ženi dala vjetar u leđa da se uključi u politiku, a ne da žene budu poslušne kao što poručuju molitelji na trgovima”, kaže Marković koja vjeruje da će doći i trenutak kada će se žene odvažiti na kandidaturu za čelno mjesto u SDP-u.

„Mislim da je SDP izašao iz krize. Klub zastupnika se konsolidirao. Vidim veliku razliku u funkcioniranju stranke nego u prošlom mandatu kada smo se bavili unutarstranačkim obračunima. Članica sam predsjedništva stranke i na raspolaganju sam u svojoj županiji. Vrijeme je da SDP u Splitu bude jasna alternativa sadašnjoj vlasti gdje se Kerum vratio u zagrljaj HDZ-a. Radi se na tome da se neki ljudi vrate u stranku i SDP ima ogromnu šansu jer od centra prema lijevo u Splitu nema druge političke opcije”, otkriva Marković. Napominje da zbog obaveza u Gradu, Saboru i stranci gotovo nema slobodnog vremena, ali za sada sve funkcionira jer u Supetru ima izvrsne suradnike koje nije birala po stranačkoj pripadnosti nego po profesionalnosti, piše Jutarnji list.