Ivana Kekin: "Plenković želi kontrolu nad Ustavnim sudom zbog Bačićevih zakona"

Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin gostovala je na N1 televiziji gdje je komentirala prijedlog premijera Andreja Plenkovića o vezanom imenovanju predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca u kojemu bi saborska većina predložila dva ustavna suca, a oporba jednog.

Kekin smatra da Plenković “forsira što brži izbor ustavnih sudaca i uspostavljanje kontrole nad Ustavnim sudom zbog toga jer će ta institucija morati odlučivati o Bačićevim zakonima o prostornom uređenju”.

“Mi znamo da je on dugo, dugo imao kontrolu u Ustavnom sudu i vidimo da se sada boji da tu kontrolu izgubi. Ja bih, naravno, bila sklona tome da se svi zapitamo što je motivacija iza toga. I čega se on zapravo boji ako Ustavni sud neće biti pod njegovom kontrolom. A znamo da će Bačićevi zakoni, kojima su hrvatskim građanima potirali ono najvrjednije što im je ostalo, a to je prostor, ići na Ustavni sud”, dodala je.

Krnji Ustavni sud

Na pitanje jesu li Bačićevi zakoni glavni razlog za Plenkovićevu ponudu o povezivanju izbora ustavnih sudaca i izbora predsjednika Vrhovnog suda, Kekin kaže da “u tom grmu leži zec.”

“Ti su zakoni izglasani krajem prošle godine. Mi nećemo od toga odustati s Ustavnim sudom ili bez njega”, poručila je.

“Ustavni sud funkcionira i s deset sudaca koliko ih trenutno ima, iako otežano”, kazala je i dodala da oporba neće pristati na Plenkovićevu ucjenu. Izgledan je, kaže, scenarij da Ustavni sud ostane krnji. “Da, i treba se pitati čija je to odgovornost”.

Osnivanje povjerenstva za femicid

Saborska zastupnica je najavila prikupljanje potpisa za inicijativu osnivanja istražnog povjerenstva za razmatranje femicida u Hrvatskoj. “Sigurno se sjećate, ubijeno je 19 žena u 2025., ubijene su četiri žene u samo dva tjedna. Dakle, to nije normalna situacija i mi moramo sebi priznati da godinama nemamo normalnu situaciju kada dođe do borbe protiv nasilja nad ženama…

Istražno povjerenstvo je tijelo ispred najvažnijeg predstavničkog tijela građana, to je Sabor, koje onda može pozivati resorne ministre, a tu treba svakako zvati Piletića, treba zvati svakako Habijana, treba svakako zvati Božinovića, da se vidi zašto se rizici ne prepoznaju, zašto se sustavno ignoriraju, zašto mi imamo u većini ubijenih žena situaciju da su njihovi nasilni partneri bili procesuirani”, zaključila je.