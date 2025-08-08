Ivan Vraneš vratio se u Zadar!

Nakon što su vjernost Zadru ranije produžili Marko Ramljak, Lovro Mazalin, Karlo Žganec, Krševan Klarica i Vladimir Mihailović, te su iz Splita stigli Borna Kapusta i Boris Tišma, Zadar je dobio još jedno veliko pojačanje, u klub se vraća Ivan Vraneš. Nakon osam godina izbivanja, 29-godišnji centar, povremeni reprezentativac, ponovno će nositi dres svog matičnog kluba.

Vraneš je 2017. napustio Zadar i započeo inozemnu karijeru u Belgiji. Nakon povratka na hrvatske parkete 2021. preko Šibenika, ponovno se otisnuo u inozemstvo te nastupao za klubove u Rumunjskoj, Francuskoj, Litvi i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prošlu sezonu proveo je u dresu Splita, s kojim je osvojio Kup Krešimir Ćosić, no zbog ozljede nije mogao značajnije pomoći u završnici sezone.