Ivan Totić slavio na županijskom prvenstvu kuglača

Na pojedinačnom prvenstvu Splitsko-dalmatinske županije iz dva nastupa najbolji je bio reprezentativac Ivan Totić igrač K.K.Mertojak s ukupnih 1269 (645+624) srušenih čunjeva.

Drugo i treće mjesto osvojili su igrači K.K.Poštar, Milan Kolić s 1255 (612+643) i Ante Burnać s 1223 ( 640+583).

Slijedi regionalno prvenstvo Dalmacije sa kojeg prvoplasiranih devet kuglača ostvaruje pravo nastupa među 32 kuglača iz ostalih regija na kvalifikacijama za Pojedinačno prvenstvo Hrvatske.

Kvalifikacije i završnica 16 najboljih održati će se u kuglani Poljud u Splitu 11. i 18. travnja 2026. godine.