Ivan otkrio kako je u Londonu spasio djevojku i srušio predatora: "Srce me zaboli kad vidim"

"Upravo me uhvatio za stražnjicu! Uhvatio me za stražnjicu! Zovite policiju. Zovite policiju" čuje se na snimci koja se munjevito proširila društvenim mrežama.

Kao da je poslan s onoga svijeta. 29-godišnji Hrvat iz BiH Ivan Skoko sve je riješio u sekundi. Lagano, bez drame.

"Složio ga je kao metar drva, vratio na početne postavke. Ovo je novi ministar obrane Velike Britanije" - to su samo neki od komentara na njegov herojski čin koji su prenijeli neki od najpoznatijih svjetskih medija.

"Nema veze iz koje zemlje dolaziš, koje si rase, koje si religije mi se svi moramo složit oko toga da silovateljima nije mjesto u društvu, silovateljima je mjesto iza rešetaka. Pogotovo pedofilima. Silovateljima i pedofilima njima je mjesto iza rešetaka", govori jiu-jitsu borac i privatni trener Ivan Skoko za RTL Danas.

Spriječio i krađu

Ljudima koji su se u tom trenutku zatekli u blizini rekao je: "Molim vas, snimite to da sam ja čist ako nešto bude što se tiče suda i tih legalnih procesa".

Nije mu ovo prvi put. Krajem listopada spriječio je drsku krađu mobitela u podzemnoj željeznici. I londonski policajci već znaju tko je Ivan Skoko.

"Rekli su: ej, jesi ti onaj što je lopova uhvatio na vlaku tri stanice od Moorgatea. I ja govorim jesam, a on kaže: možemo dobit tvoj Instagram, možemo se upoznat? Ja govorim naravno", prepričava nam heroj.

U Londonu gotovo svakodnevno, kaže, svjedoči nasilju na ulici.

"Mene stvarno srce zaboli kad vidim da se to nešto tako događa, da nema nekog rješenja i onda je rješenje da se mi poduzmemo. Ja ako znam da sam nekog spasio, da sam mu spasio možda 50 funti ili 100 funti da ne mora potrošiti. Čak i ako neko zaplače. Meni je to teže nego bilo što", dodaje Skoko.

Otišao na Otok trbuhom za kruhom

Kada smo mu rekli da je utvari heroj ulice, priznao nam je da mu je ta pjesma draga i da ju sluša svakodnevno.

Nije Skoko vidio svoju budućnost u Velikoj Britaniji ili bilo gdje daleko od doma, ali kad je njihova obiteljska kuća izgorjela, nije dvojio.

"Morao sam kupiti jednosmjernu kartu i onda sam otišao bar da na teret ne budem obitelji, da jedna usta odu od stola", zaključuje.

Svojedobno je izjavio da mu je cilj pobiti predrasude da su borci nepismeni grubijani bez zuba nego dokazati da su disciplinirani sportaši. Ivane, uspio si!