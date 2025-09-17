Ivan mortus pijan vozio auto, pa okrivio kuma: "Častio je pićem..."

Ivan (29) je proglašen krivim i osuđen jer je u okolici Vrbovca kasno navečer zatečen kako vozi prilično pijan, piše Danica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema nedavnoj presudi, on je te noći upravljao automobilom u Rakovcu, mjestu između Vrbovca i Svetog Ivana Zeline. Napuhao je dva promila alkohola, kaže policija. Na sudu je priznao da je vozio pijan.

“Ma, kum je dobio dijete pa je častio pićem, tako da sam popio nešto od alkoholnih pića. Nije me imao ko voziti kući, vraćao sam se kasno noću kad nije bilo prometa. Žao mi je, više se to neće dogoditi, pa molim sud za blagost”, skrušeno je Ivan rekao sutkinji.

Sutkinja ga je kaznila sa 600 eura i mora platiti 41 euro troškova. Dobio je i jednomjesečnu zabranu upravljanja. Kaže da mu je izrekla “ublaženu novčanu kaznu u odnosu na zakonom propisanu, u skladu s težinom prekršaja i stupnju njegove odgovornosti”.

Kao olakotno mu je uzeto “priznanje prekršaja, dosadašnja nekažnjavanost, okolnost da je do prekršaja došlo u kasnim noćnim satima kada je manji intenzitet prometa, obiteljske prilike, dok nije nađeno posebno izraženih otegotnih okolnosti”.