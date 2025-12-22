Ivan Leko: "Došao sam ispred kluba, rekli su mi da nisam dobrodošao"

Ivan Leko upisao je novu pobjedu na klupi Club Bruggea. U sklopu 19. kola slavio je protiv Genta (2:1) iz kojeg je otišao samo desetak dana ranije. Upravo zbog toga utakmica je imala poseban naboj, a rasplet izvan terena ponovno je otvorio priču o njegovu odlasku iz Genta.

Proteklih dana iz svlačionice Genta stizale su žestoke prozivke, igrači su bili zatečeni načinom na koji je otišao, a sada se Leko i javno osvrnuo na kritike. Posebno je komentirao navode da se nije oprostio od igrača i stručnog stožera bivšeg kluba:

"Bio sam tamo u utorak, 9. prosinca, u devet ujutro da kažem što sam imao, ali vrata su bila zatvorena. Rekli su mi da više nisam menadžer Genta i da tamo nisam dobrodošao", otkrio je Leko jasno poručivši da je pokušao razjasniti situaciju licem u lice.

Dodao je kako način na koji se oproštaj na kraju dogodio nije bio njegov izbor:

"Slanje poruke od dva metra u WhatsApp grupu nije moj stil. Čuo sam svakakve priče, ali nikada se u životu nisam skrivao", zaključio je hrvatski trener, prenosi GOL.hr.

Club Brugge nakon 19 odigranih kola zauzima drugo mjesto na ljestvici belgijskog nogometnog prvenstva s 38 bodova, tri manje od vodećeg USG-a.