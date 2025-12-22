Close Menu

Ivan Leko: "Došao sam ispred kluba, rekli su mi da nisam dobrodošao"

Hrvatski trener Ivan Leko odgovorio je na prozivke iz bivšeg kluba
Ivan Leko

Ivan Leko upisao je novu pobjedu na klupi Club Bruggea. U sklopu 19. kola slavio je protiv Genta (2:1) iz kojeg je otišao samo desetak dana ranije. Upravo zbog toga utakmica je imala poseban naboj, a rasplet izvan terena ponovno je otvorio priču o njegovu odlasku iz Genta.

Proteklih dana iz svlačionice Genta stizale su žestoke prozivke, igrači su bili zatečeni načinom na koji je otišao, a sada se Leko i javno osvrnuo na kritike. Posebno je komentirao navode da se nije oprostio od igrača i stručnog stožera bivšeg kluba:

"Bio sam tamo u utorak, 9. prosinca, u devet ujutro da kažem što sam imao, ali vrata su bila zatvorena. Rekli su mi da više nisam menadžer Genta i da tamo nisam dobrodošao", otkrio je Leko jasno poručivši da je pokušao razjasniti situaciju licem u lice.

Dodao je kako način na koji se oproštaj na kraju dogodio nije bio njegov izbor:

"Slanje poruke od dva metra u WhatsApp grupu nije moj stil. Čuo sam svakakve priče, ali nikada se u životu nisam skrivao", zaključio je hrvatski trener, prenosi GOL.hr.

Club Brugge nakon 19 odigranih kola zauzima drugo mjesto na ljestvici belgijskog nogometnog prvenstva s 38 bodova, tri manje od vodećeg USG-a.

