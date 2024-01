IVAN GUDELJ: ‘Jakobušić nije uspješan predsjednik, evo što mu zamjeram. Hajduk? Bit će prvak, a onda slijedi nešto neviđeno‘

Ivan Gudelj (63) kaže da je prije nekih sedam-osam godina odlučio govoriti ono što doista misli.

- Mnogi od nas u nogometu u pravilu kalkuliraju s izjavama, a ja sam jednostavno prelomio da to više neću raditi. Kažem kako je, pa neka ljudi sude jesam li u pravu ili nisam, ali barem ću znati da iza tih riječi doista stoji moje mišljenje, pišu Sportske novosti.

Gudelja su nazvali s idejom da popričaju o Hajduku, prije svega o proljeću koje navijači čekaju uvjereni da će završiti slavodobitno, da će Hajduk biti prvak nakon punih 19 godina. Legendarni Hajdukov igrač rado je pristao na razgovor, ali je odmah naglasio da neće pričati samo o tome može li Hajduk do naslova ili ne može.

- Puno je toga što mislim da se o Hajduku mora reći, a držim da je ovo dobar trenutak.

Dobro, ajmo ipak razgovor otvoriti s pitanjem tko će osvojiti prvenstvo?

- Uvjeren sam da će to biti Hajduk i da ćemo svjedočiti proslavi koja će biti neopisiva. Bit će prvak zato što ima dovoljno dobru momčad, odličnog trenera, sjajnu atmosferu i nevjerojatno podršku navijača. Siguran sam da je to dovoljno za naslov.

Izgovorio je Gudelj to vrlo odlučno, a onda se još odlučnije okrenuo analizama svega što se događa na Poljudu.

- Hajduk je nedodirljiv, iznad svega i svakoga. I zato me zna ljutiti kad se Hajduku pristupa površno, kad nekakvi detalji prikriju stvarnu srž kluba i probleme koji postoje, a takvo zavaravanje ne može donijeti dobro Hajduku.

O kakvom zavaravanju govorite?

- Nisam mogao vjerovati kad sam slušao ciljeve strategije koju je Hajduk iznio prije mislim dvije godine. Uzeti dva naslova u šest godina? Hej, pa mi pričamo o Hajduku, o velikom klubu koji uvijek mora, ali baš uvijek napadati naslov prvaka. I koji bi morao redovito igrati u nekoj od europskih liga. Kakva dva naslova u šest godina? A što ćemo s Europom u kojoj ne postojimo već više od 13 godina? Stalno ispadamo u pretkolima, ali to posljednjih godina prolazi ispod radara. Meni to nije normalno.

Gdje je problem?

- Nema kontinuiteta struke. Recite mi koji to klub priča o uspjesima, a mijenja dva trenera godišnje? Kad je Hajduk zadnji put s istim trenerom počeo i završio sezonu? Da se razumijemo, odavno nemam baš nikakvih trenerskih ili bilo kakvih ambicija raditi u Hajduku. Govorim ovo s dugogodišnjim nogometnim stažom i srcem koje bi za Hajduk dalo sve.

Tko je kriv što se treneri stalno mijenjaju?

- Ljudi koja ga vode uvijek su najveći krivci, daleko najodgovorniji za sve što se događa u klubu. U posljednje tri godine to je Lukša Jakobušić.

Što konkretno zamjerate Jakobušiću?

- U tri godine sedam puta je mijenjao trenera. Već to samo po sebi govori da ni on sam nije bio zadovoljan s onim što se radilo na terenu. U Europi ni jednom nismo bili ni blizu igranja europske skupine. Nemamo titulu, a dva osvojena Kupa su iskorak u odnosu na razdoblje prije Jakobušića, ali to su utješne nagrade. Dinamo nije ni suzu pustio za kupovima jer važan je naslov. Ne može se klub Hajdukove veličine junačiti s dvije utješne nagrade.

Strogi ste prema Jakobušiću, a sjetite se da je preuzeo klub u trenucima velike krize i nikakve perspektive?

- Naravno da sam svjestan da mu nije bilo lako i da je napravio dosta toga dobroga i odličnoga, posebno kad pogledamo što su predsjednici prije njega radili u zadnjih desetak godina. Međutim, prošle su tri godine, potrošilo se puno novca, a Hajdukovi standardi nisu dosegnuti. Nisam strog nego realan.

Jakobušić je u te tri godine potpisao neke nevjerojatne rekorde po pitanju pretplatnika, gledatelja, prodaje dresova, sponzora...?

- Skidam mu kapu zbog toga, ali to je marketing i tu se očito sjajno snalazi i postiže sjajne rezultate. Međutim, Hajduk je klub, Hajdukovi se rezultati mjere na terenu. Pitajte bilo koga u svijetu je li Manchester United zadnjih godina uspješan klub? A ima nevjerojatne prihode i krcate tribine. Teren je najvažniji, a tu Hajduk nije dovoljno dobar.

Je li Jakobušić uspješan predsjednik?

- Nije uspješan predsjednik. Nije nam donio naslov prvaka, ništa nismo napravili u Europi, u svlačionici nema dovoljno igrača iz Hajdukove Akademije, a ima previše igrača sa strane koji realno ne opravdavaju novce koji su u njih uloženi. I treneri se mijenjaju kao na traci. Sve su to previše važni argumenti da bih Jakobušića mogao nazvati uspješnim predsjednikom. Posljednji uspješni predsjednici bili su Branko Grgić, koji je osvajao titule, te Joško Svaguša s kojim je Hajudk igrao u skupini Europske lige.

A ako Jakobušić osvoji naslov?

- Onda će biti veliki korak bliže tome da bude uspješan, jer bi to bio fantastičan uspjeh nakon 19 godina čekanja, ali ne može čak niti taj jedan naslov biti dovoljan da kažemo da je jako uspješan. Nakon toga slijedi Europa u kojoj se nešto mora napraviti, pa moramo dobiti kontinuitet struke, a i treba i puno više pažnje posvetiti djeci koja pohađaju našu Akademiju. Zna se tko Hajduku donosi daleko najviše novca od transfera, a bez transfera ne možeš živjeti, ni Hajduk, ni bilo koji klub koji ne pripada krugu 20 najelitnijih na svijetu.

Ima li Hajduk klinaca koji bi trebali participirati u momčadi? Tu su Pukštas i Sigur, vratio se i Prpić?

- Pukštas je došao sa 16 godina, Sigur s 18. I Prpić je dopunska selekcija. Oni su dokaz da u Akademiji odlično skautiraju i da rade jako dobru dopunsku selekciju. Općenito mislim da Boro Primorac i “njegovi apostoli”, kako zovem te vrijedne i skromne trenere u Akademiji, rade jako dobar posao, tiho i za malen novac. Napokon, Hajduk je igrao finale juniorske Lige prvaka, ne možeš to igrati ako nema dovoljno klasnih igrača u momčadi. I nije mi normalno da na klupi Hajduka vidim šest stranaca, a ne vidim naše mlade igrače koji imaju kvalitetu, ali trebaju povjerenje i podršku.

S mladima se teže dolazi do naslova?

- Nisam baš siguran da je tako jer mladi donose moć i energiju. I, opet ću naglasiti, ne može lov na titulu biti jedini Hajdukov cilj jer što ako se on ne ispuni? Što ćemo onda? Pa, ako se i ispuni, nije li najvažnije stvoriti preduvjete da momčad bude spremna za Europu, za novi lov na naslov, a i da kroz nju rastu igrači koje ćeš sutra transferirati kako bi mogao živjeti?

Je li ova momčad spremna za Europu?

- Ljetos nije bila, ali sada mi se čini jačom i posloženijom. Treba je osnažiti s dva-tri prava pojačanja te joj s mladima dati nužnu energiju. Onda će možda biti spremna, a svakako spremnija nego ljetos.

Je li Karoglan trener koji ima sve što treba da bi dugo bio na klupi Hajduka?

- Karoglan je mlad, ali već sada odličan trener. Karoglan zna stvoriti atmosferu u svlačionici jer znam da je atmosfera među igračima na jako visokoj razini, a tu je iznimno važna uloga trenera. Ustvari, nije mi jasno zašto je Karoglan prije godinu dana uopće maknut s klupe jer i tada je imao odlične rezultate i puno dobrih pokazatelja.

Zato što se ukazala mogućnost da dođe Ivan Leko, a Leku je Jakobušić lovio dvije godine. I Leko je realno trener s velikim pedigreom.

- Opet ću se vratiti na kontinuitet struke. Leko je brzo smijenjen, pao je zato što je izgubio dvije utakmice, a odmah je zaboravljeno kako je prije toga dva puta dobio Dinamo. Pa, je li normalno da se samo tako odrekneš trenera kojeg si toliko čekao i nagovarao da dođe? Često se sjetim pokojnog Biće Mladinića i njegovih postulata. Govorio je kako za stvaranje igrača trebaš proces od desetak godina dobrog rada. Za stvaranje trenera isto treba nekoliko godina, a to znači i dosta padova i uspona. I predsjednici ili direktori također trebaju vrijeme za odrastanje i sazrijevanje. Predsjednik je najvažniji, on stvara tu simbiozu u klubu, vezu između igrača, trenera, zaposlenika, navijača... I Jakobušić treba vremena, ali mora kroz to vrijeme pokazati da napreduje.

Ivan Gudelj još je jednom na kraju razgovora želio naglasiti koliko je uvjeren u osvajanje titule.

- Siguran sam da će Hajduk biti prvak, a onda će Hrvatska vidjeti proslavu kakva još nije viđena. Pozvao bih stoga sve, posebno one koji ne navijaju za Hajduk, da dođu kad bude proslava u Split, te da vide i da dožive atmosferu koju će prirediti navijači Hajduka. To se nigdje u svijetu ne može doživjeti i vidjeti. To će biti poseban trenutak. Siguran sam, spektakl kakav još nije doživljen. Nakon 19 godina čekanja, nakon što na svakom koraku osjećaš tu nevjerojatnu ljubav prema Hajduku, jasno je da će ta “prva” proslava biti nešto nedoživljeno, rekao je za Sportske novosti.