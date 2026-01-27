Iva Olivari imenovana zamjenicom glavnog tajnika HNS-a

Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza imenovao je Ivu Olivari novom zamjenicom glavnog tajnika HNS-a.

Olivari je djelatnica Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine, a karijeru je provela na različitim pozicijama unutar odjela reprezentacija i međunarodnih odnosa. Od 2014. godine obnaša dužnost team managerice hrvatske A reprezentacije, s kojom je sudjelovala na pet svjetskih i šest europskih prvenstava.

S reprezentacijom je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine. Za uspjeh u Rusiji odlikovana je Redom hrvatskog trolista, a za broncu u Kataru Spomenicom domovinske zahvalnosti.

„Drago mi je zbog velike podrške s kojom je Izvršni odbor dočekao ovaj prijedlog jer je Iva svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina koliko je u Savezu apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Iva ima iznimno iskustvo rada s hrvatskim reprezentacijama, renomirana je delegatkinja Uefe s izvanrednim odnosima u Uefi, Fifi i drugim savezima te smatram da je sjajna osoba za ovu poziciju. Želim joj puno sreće i uspjeha, imat će maksimalnu podršku u radu, kao što će ona, siguran sam, biti sjajna podrška svim našim djelatnicima koji od nje mogu puno naučiti“, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Kao delegatkinja Uefe, Olivari je postala prva dužnosnica kojoj je pripala čast biti delegat na utakmicama finala ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva te Finalissime. Godine 2014. završila je edukaciju UEFA Certificate in Football Management.

Unatoč promaknuću, Olivari će ostati na funkciji team managerice hrvatske A reprezentacije.

„Zahvalna sam predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na velikom povjerenju koje su mi iskazali i tako pokazali da uvažavaju moj dugogodišnji rad u Savezu. Važno mi je što ostajem angažirana kao team managerica A reprezentacije jer se u toj ulozi ipak najbolje snalazim, a vjerujem da dobre odnose s kolegama u Uefi, Fifi i drugim savezima također mogu iskoristiti za doprinos radu Saveza. Imala sam sreću u ovih 35 godina prikupiti puno vrijednih iskustava radeći s brojnim našim izbornicima, trenerima i igračima, kao i dužnosnicima HNS-a, pa se radujem prilici da to znanje podijelim s puno vrijednih kolega u Savezu, a pritom podržim u radu našeg novog glavnog tajnika, Josipa Tomaška. Ponosna sam što je HNS organizacija koja daje prilike ženama, kao i da vrednuje i cijeni svoje vlastite kadrove, a smatram da se učinkovitost takve strategije očituje u uspjesima koje hrvatski nogomet kontinuirano ostvaruje“, izjavila je Olivari.