[ITNERVJU] Zrinka Mužinić- Bikić: "Sva su djeca dobro, ali su pretrpjela golemu traumu. Roditelji i učenici su se jako vezali za mladog vozača. Oporavlja se, treba mu mira prihvatiti ovu situaciju"

U utorak, 21.studenoga, na istoku grada Splita u naselju Gornje Sitno, dogodila se stravična nesreća slijetanja školskog kombija sa nekoliko djece, na cesti koja spaja Srinjine i Sirotkoviće. Na sreću, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen te su sva djeca i vozač upućeni na liječnički pregled.

Nemili događaj samo je produbio desetljećima stara pitanja. U razgovoru sa mještanima bile su više nego vidljive nagomilane frustracije povezane s komunalnim stanjem u ovom području, osobito lokalne prometnice. Uz to, nekoliko odlagališta na tom području i pojačan promet kamiona povećali su osjećaj zanemarenosti od strane Grada Splita. Kako nam kažu stanovnici, zapostavljen je cijeli istočni dio grada Splita.

Ravnateljica OŠ Srinjine otkriva probleme i izazove naselja, posebice u kontekstu cestovne sigurnosti

Na temu lošeg stanja cesta u naselju Srinjine, ali i opasnosti koju to predstavlja za sigurnost djece, redakcija Dalmacije Danas razgovarala je sa Zrinkom Mužinić Bikić, ravnateljicom osnovne škole Srinjine i predsjednicom tamošnjeg Mjesnog odbora. Djeca koja su se nalazila u školskom kombiju pohađaju upravo ovu školu. U pitanju je nekoliko učenika osmog razreda osnovne škole i jedan učenik iz nižih razreda. Svi ovi učenici stanuju u naselju Sirotkovići te svaki dan nakon nastave dolaze kući školskim kombijem koji je namijenjen isključivo za prijevoz te djece. Dionica kojom prolaze je u poprilično lošem stanju. Kako kaže ravnateljica, cijela škola je uznemirena zbog događaja prošlog utorka i naglašava važnost brige za mentalno zdravlje djece koja su proživjela taj strahoviti šok.

"Djeca su dobro. Malo ih je više bolilo tijekom dana jučer, ali su što se tiče fizičkog zdravlja u redu. Vozač isto tako. Ono što će uslijediti je briga za njihovo mentalno zdravlje, da tu traumu proradimo kroz najbolji način da bi se što prije suočili s time što se dogodilo i kako bismo što prije sanirali te poteškoće. Čudo je i da su imali samo lomove nakon takvog prevrtanja kombija. Zbilja je čudo što su svi dobro. Hvala Gospi od zdravlja i dragom Bogu što je sve prošlo tako kako je", kazuje ravnateljica.

Stravičan događaj nije poremetio redovni prijevoz učenika koji stanuju van Srinjina. Kako kazuje Zrinka Mužinić Bikić, tvrtka Promet je brzo reagirala na cijelu situaciju i na vrijeme poslala novi, zamjenski školski kombi. Osim toga, nastava se održala po rasporedu, a ravnateljica i sva djeca osnovne škole Srinjine su bila u stalnom kontaktu nakon ove uznemirujuće nesreće.

"Reagiralo se brzo, već smo u 14 i 10 sati imali prvu vožnju. Iz Prometa su odmah poslali novo vozilo i vozača. Tako da nije bilo nikakvog prekida u prijevozu naših učenika. Nastava se odvijala bez poremećaja. Učenici su bili uznemireni, ne samo oni u nesreći već i ostali, ali bili smo svi stalno u kontaktu", naglašava Mužinić Bikić.

Što se tiče vozača, u dobrom je stanju. Oporavlja se od nesreće, a ravnateljica naglašava zabrinutost i djece i roditelja za zdravlje vozača.

"Radi se o mlađem gospodinu. On je u dobrom stanju. Oporavlja se, treba mu mira da prihvati ovu situaciju. Bilo mi je drago vidjeti toplinu i brigu učenika i roditelja za vozača. To mi je bila potvrda da djeca i vozač imaju dobar odnos i da su u sigurnim rukama", zaključuje.

Stravična nesreća služi kao upozorenje svima

Ozbiljnost nesreće i sreća kojom se izbjegla još veća katastrofa, služi kao upozorenje svima onima koji su ignorirali zahtjeve i probleme s kojima se ovaj dio grada susreće. Potrebna je korjenita promjena u pitanju cestovne sigurnosti. Mužinić Bikić kao ravnateljica, ali i predsjednica Mjesnog odbora Srinjine, gradu Splitu je uputila brojne dopise u vezi problema sa pristupnim cestama, na koje nikada nije dobila odgovor.

"Ovo je bilo upozorenje koje je možda bilo potrebno, nažalost, ali srećom ne sa težim posljedicama. Otkad sam stupila na mjesto ravnateljice upozoravam na stanje na cestama. Sve pristupne ceste koje imamo, nedostatke koje imamo na nogostupima i sigurnosna ograničenja. Tražili smo postavljanje potpornih zidova i ograda. Tražila sam od grada širi prometni elaborat i da se osigura cesta za sve učenike koji pohađaju ovu školu. Nebrojeno je dopisa koje smo poslali gradu. Ove godine sam poslala isti dopis tri ili četiri puta i nikad odgovora nisam dobila. Radi se o potpunoj nebrizi, nereakciji i ne odgovaranju na ove potrebe", objašnjava ravnateljica.

U kontekstu cijele nesreće oglasio se i dogradonačelnik Bojan Ivošević koji u svojoj izjavi tvrdi da je Grad zaprimio samo dopis o uređenju trga. Na to je ravnateljica pokazala u live prijenosu Dalmacije Danas, brojne dopise poslane na email adresu Grada, na koje nikada nije dobila odgovor. Ističe da je MO Srinjine često upozorava na kritične točke naselja.



"On je između ostalog u svojoj izjavi i istaknuo da smo spomenuli nekoliko sigurnosnih točaka koje se nalaze u Srinjinama. To je i prvi put uopće da mi je odgovoreno na sve ove mailove. Zbilja jesmo upozoravali na sve te kritične točke koje se tiču sigurnosti naših najmlađih. Poslali smo prijedlog za uređenje trga, a sada ga je tražio od nas i gradonačelnik Puljak. Bio je upoznat i sa dokumentacijom o uređenju same ceste u centru mjesta, što je došlo do stanja glavnog projekta. Kako oni nemaju svojih projekata, dobro im dođe da mi od decentraliziranih sredstava napravimo potrebnu dokumentaciju", tvrdi ravnateljica, uz naglašavanje činjenice kako je grad Split cijelo ovo vrijeme bio upoznat sa zahtjevima i kritičnim problemima Srinjina.

I u Srinjinama i u Gornjem Sitnom, ljudi su razočarani i osjećaju se ostavljeno. Nije im važna politička opcija niti politizacija ove cijele situacije, važni su im napori i fokus splitskih vlasti na probleme koji ih muče desetljećima. Mještani obaju naselja su izgubili nadu da će svojim glasom promijeniti okolnosti nabolje. Zrinka Mužinić Bikić se slaže s tim stajalištima i sama naglašava kako je vrijeme da grad Split obrati pozornost.

"U ovoj situaciji nema mjesta politikanstvu, voda je došla do grla. Možda smo trebali biti glasniji, ali zbilja pokušavamo riješiti probleme na zakonit način, objektivnim pristupom situaciji. Ovo što se dogodilo samo je otvorilo ono o čemu smo mi pričali. Istina, zaboravljeni smo. Nikada nije bila ovako loša situacija. Mi još uvijek imamo ulica koja su u makadam stanju. Kao da nismo dio Splita; grada koji je odgovoran za svoj istok. Nadam se da će sad Grad obratiti pozornost", zaključuje Mužinić Bikić još jednom upozorivši na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju mještani obaju naselja.