Istražitelji otkrili ratni zločin iz 1993.: 61-godišnjak osumnjičen za zlostavljanje i ubojstva zarobljenika kod Šibenika

Policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske zbog sumnje da je u veljači 1993. godine, u svojstvu zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. pješadijskoj brigadi tzv. „vojske RSK“, počinio kaznena djela „Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika“ iz čl. 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak kao pripadnik srpske paravojne formacije, nakon okupacije dijela mjesta Dragišići, 24. veljače 1993. godine, postupajući protivno pravilima međunarodnog običajnog ratnog i humanitarnog prava o postupanju s ratnim zarobljenicima, zajedno s više drugih pripadnika neprijateljskih formacija, teško tjelesno zlostavljao devetoricu zarobljenih pripadnika 15. Domobranske pukovnije HV-a, tada u dobi od 27 do 57 godina, pritom su dvojicu zarobljenih pripadnika hrvatske vojske usmrtili, dok su dvojicu odvezli u nepoznatom smjeru te se vode kao nestale osobe.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 61-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.