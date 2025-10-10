Istraga u Splitu i Dalmaciji: Lažna potraživanja prouzročila štetu od 45 tisuća eura

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjim muškarcem zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni, u svojstvu odgovorne osobe dvaju trgovačkih društava sa sjedištem u Zagrebu, unosio neistinite podatke o svojim potraživanjima, čime je neosnovano blokirao žiro-račune društava i onemogućio stvarnim vjerovnicima naplatu njihovih potraživanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na opisani način prouzročena je šteta državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 45.410 eura.

Policija će protiv osumnjičenog podnijeti posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.