Istraga nestanka Madeleine McCann nastavlja se unatoč šutnji glavnog osumnjičenika

Glavniosumnjičenik za nestanak Madeleine McCann, Christian B, odbio je razgovarati s britanskom policijom uoči svog izlaska iz zatvora.

Očekuje se da će ovaj njemački državljanin, poznat pod pseudonimom zbog zakona o privatnosti, već u srijedu biti pušten na slobodu nakon odsluženja kazne za silovanje starije žene u Praia da Luzu 2005. godine, prenosi Index.

Policija se nadala proboju u istrazi

Britanski istražitelji nadali su se da bi se 49-godišnjak napokon mogao očitovati o nestanku trogodišnje djevojčice iz portugalskog odmarališta 2007. godine, što bi predstavljalo ključan pomak u dugogodišnjoj istrazi. Metropolitan Police (Met) potvrdio je da mu je poslao "međunarodni dopis sa zahtjevom" za razgovor, no on je to odbio.

Madeleine je nestala iz apartmana nedugo nakon što su je roditelji, Kate i Gerry McCann, ostavili da spava dok su večerali u obližnjem restoranu. Unatoč odbijanju suradnje, Met je potvrdio da Christian B ostaje ključni osumnjičenik u njihovoj istrazi, u kojoj surađuju s portugalskim i njemačkim vlastima. Sam Christian B je ranije negirao bilo kakvu umiješanost u slučaj.

Istraga se nastavlja unatoč odbijanju

Glavni detektiv inspektor Mark Cranwell, viši istražni službenik, izjavio je da će policija "nastaviti slijediti sve održive tragove" bez obzira na izostanak razgovora s Christianom B.

"Niz godina blisko smo surađivali s našim policijskim kolegama u Njemačkoj i Portugalu kako bismo istražili nestanak Madeleine McCann i podržali Madeleineinu obitelj da shvati što se dogodilo...", rekao je Cranwell.

"Zatražili smo razgovor s ovim njemačkim osumnjičenikom, ali, iz pravnih razloga, to se može učiniti samo putem Međunarodnog dopisa sa zahtjevom koji je podnesen. Osumnjičenik ga je naknadno odbio. U nedostatku razgovora, ipak ćemo nastaviti slijediti sve održive tragove."

Potrage i drugi pravni problemi

Tijekom godina, vlasti su provele niz potraga, a posljednja je bila u lipnju u blizini portugalske općine Lagos. Godine 2023. istražitelji su pretraživali područje oko akumulacije Barragem do Arade, oko 50 kilometara od Praia da Luza, gdje je Christian B boravio između 2000. i 2017. godine i gdje je snimio fotografije i videozapise.

Prošlog listopada, njemački sud oslobodio je Christiana B optužbi za nepovezana seksualna kaznena djela koja su se navodno dogodila u Portugalu između 2000. i 2017. godine. Ukupni troškovi istrage Metropolitan Policea, poznate kao Operacija Grange, od 2011. godine premašili su 13,2 milijuna funti, nakon što je u travnju odobreno dodatnih 108.000 funti vladinih sredstava.