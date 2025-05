Istra potvrdila odlazak Garcije, preuzima Hajduk?

Gonzalo Garcia sve je bliže Hajduku. Urugvajac je ove sezone ostvario sjajne rezultate, stigao do polufinala Kupa, a bio je i na pragu toga da Puležane dovede do četvrtog mjesta u prvenstvu koje vodi u Europu. To mu je izmaknulo za samo jedan bod. Osim sjajnih rezultata, njegova momčad igrala je vrlo napadački i atraktivno. Hajduk će posredno platiti poznatu odštetu Istri za otkup ugovora za Garciju. Iznosit će 450.000 eura, koliko košta raskid ugovora za glavnog trenera i još šest pomoćnika koje će povesti u Split.

Garcia drugi put napušta Istru, što mu mnogi očito jako zamjeraju. Oba puta napustio je klub kada je momčad držao na petom mjestu i kada su se u klubu nadali da će sljedeće sezone napraviti taj još jedan mali korak prema Europi. Pisanja da će Garcia uskoro naslijediti Gennara Gattusa u Hajduku komentirao je sportski direktor Istre Saša Bjelanović, piše 24sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nismo bili spremni na to i ne sramimo se to priznati"

"Još nismo službeno dobili potvrdu, ali mi smo se postavili kao da jesmo i okrenuli se traženju novog trenera. Nogometni svijet je mali i mi koji smo unutar njega dobro se poznajemo, pa smo dobili informacije, provjerene i manje provjerene, koje upućuju na to da sve ide u tom smjeru. Iz svega što se događa jasno vidimo poruku i teško nam je, ali to moramo prihvatiti", rekao je.

Bjelanović je potvrdio da ih je iznenadila objava o odlasku trenera, ali je istaknuo da im sada slijedi potraga za dostojnom zamjenom za Garciju.

"Ne možemo se pretvarati da nas prva objava o Garcijinu odlasku, nakon koje se sve zakotrljalo, nije iznenadila. Nismo bili spremni na to i ne sramimo se to priznati, jer u razgovorima koje sam svakodnevno vodio, a vlasnici nešto rjeđe, nismo stekli nikakav dojam da bi do toga moglo doći", kazao je i dodao:

"Očekivali smo da će biti ponuda i zanimanja, kao što bude i za igrače, ali nadali smo se da do toga ipak neće doći, odnosno da će Garcia prepoznati ono što smo mu mi ponudili. Ispalo je drukčije i sada nas čeka proces pronalaženja novog trenera, što često bude zahtjevnije od dovođenja igrača. No jedna zdrava sredina, a mi se takvom smatramo, nikad ne bi smjela i neće ovisiti o pojedincu, bez obzira na to tko on bio".