Istra je izbila na treće mjesto SHNL-a

Pobjedom protiv Hajduka na Poljudu u 19. kolu SuperSport HNL-a, Istra je napravila veliki iskorak na prvenstvenoj ljestvici i izbila na treće mjesto. Utakmica je igrana u teškim vremenskim uvjetima, uz kišu i jako jugo, no gosti su se u takvim okolnostima bolje snašli.

Istra je već u prvom poluvremenu stekla osjetnu prednost, koju je u nastavku susreta uspjela sačuvati. Hajduk, unatoč većem posjedu lopte i podršci s tribina, nije pronašao rješenja za čvrstu i discipliniranu igru gostiju.

Ovim rezultatom pulska momčad potvrđuje dobru formu i kontinuitet bodova, dok Hajduk ostaje bez važnih bodova pred domaćom publikom.