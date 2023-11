Istra 1961 – Hajduk 0-1: Poluvrijeme obilježeno Ercegovim idiotizmima kakvi se u civiliziranim ligama rijetko susreću

Hajduk u sklopu 16. kola SuperSport HNL-a gostuje na Aldo Drosini kod Istre 1961. Od povratka trenera Karoglana na klupu splitske momčadi hajdukovci ne znaju za poraz i trenutačno drže prvo mjesto prvenstvene ljestvice, a domaćini iz Pule na devetom su mjestu. Karoglan ne može računati na ozlijeđene Ferra i Melnjaka, a u ovoj mu utakmici nisu na raspolaganju ni Benrahou i Trajkovski. Atmosfera je na Aldo Drosini od početka bila sjajna jer su tribine bile prepune – kao i obično kad je u pitanju Hajduk.

Prva je prilika na utakmici pripala Hajduku, Krovinović je izveo korner, a Livajin je udarac s 10-ak metara blokirao Blagojević. U 9. minuti Pukštas je prošao u šesnaesterac i snažno zapucao iz voleja, ali pored gola.

U 16. minuti Hajduk dolazi u vodstvo prekrasnim pogotkom Sahitija. Diallo je ubacio loptu sasvim desno, a Sahiti je neobranjivo pogodio pored nemoćnog vratara Majkića.

Istra je mogla odmah uzvratiti u 19. minuti, Lisica je prošao po desnoj strani i idealno poslužio Maurića čiji je prizemni udarac prošao pored gola. U 23. minuti Erceg je nekorektno startao na Lučića kad je on već ispucao loptu pa se Hajdukovu vrataru morala pružiti liječnička pomoć. Nakon jednog duela Devetak se unio u lice Sahitiju pa su Sigur i Livaja došli smirivati situaciju, a sudac Čulina od svih je odlučio kartonirati samo Hajdukova kapetana. To što je koju minutu prije Erceg u civiliziranu svijetu mogao dobiti crveni karton više je suvišno spominjati. Do 29. minute Erceg se i dalje više igrao sa živcima svih ostalih nego loptom.

Transparent u 32. minuti

Navijačka skupina Demoni obilježila je svoj rođendan velikim transparentom „Istrijani“. U 32. minuti Erceg je opet nekorektno startao, ovaj put na Krovinovića. Lisica je potom morao izići kod domaćih zbog ozljede, zamijenio ga je Ekong. Dajakuov je ubačaj zatim samo prohujao pored Majkićeva gola. U 35. minuti sjajna kombinacija Livaje koji je odlično ubacio u peterac i Dajakua čiji je prvi pokušaj Majkić izbliza obranio, a drugi je otišao izvan terena. Minutu kasnije Livaja je napao sa suprotne, lijeve strane, a domaći su stoperi imali problema s njegovim zaustavljanjem. Sigur je u 38. minuti dvaput ostao vrlo miran i u snažnom bloku pri napadima domaćih.

U 39. minuti po tko zna koji put Erceg glumi mesara sa zakašnjelim prekršajem na Šarliji pa se naposljetku i Čulina morao oglasiti sa zakašnjelim žutim kartonom. U 43. minuti opet nekorektan prekršaj zaštićene vrste Ercega koji je morao biti drugi žuti, ali Čulina se odlučio za roditeljske metode odgoja bez sankcija, na opći šok i nevjericu.

Žaper je u prvoj minuti nadoknade uputio dugu loptu za Dajakua koji je za korak zakasnio. U 4. minuti nadoknade opet Erceg koji nakon Pukštasova kontakta s loptom udara njegov gležanj – niti za reakciju glavog suca.

Hajduk je na poluvrijeme otišao sa zasluženim vodstvom nakon dinamičnih 45 minuta, ali i dobre akcije ostat će u sjeni gadljivo nekorektne igre Ante Ercega i očito selektivne sljepoće Ante Čuline koji je odavno trebao reagirati i isključiti ga.

ISTRA 1961: Majkić - Kadušić, Iovu, Marešić, Devetak - Mlinar, Blagojević, Maurić - Lisica, Erceg, Vuk

Klupa: Ćorić, Paus-Kunšt, Hujber, Bjorkander, Valinčić, Čuić, Petrusenko, Ćalušić, Nebyla, Ekong, Matheus, Filet

HAJDUK: Lučić - Sigur, Šarlija, Uremović, Diallo - Pukštas, Žaper, Krovinović - Sahiti, Livaja, Dajaku

Klupa: Kalinić, Kalik, Odjidja, Moufi, Elez, Mikanović, Dolček, Brajković, Hrgović, Lauš, Čuić