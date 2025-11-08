Istok se sjetio dvojice stradalih planinara. Gorile su i baklje

Hajduk danas s početkom od 17.45 sati igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL.

Bijeli ovaj dvoboj dočekuju na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova, odnosno jedan više od drugoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Hajduk je odigrao bez pogodaka na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog je kola Osječane preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.

U 50. se minuti Poljud još jednom oprostio od braće Kovačev. Na istoku se razvila poruka: „PLANINA VAS UZE, DALEKA TIŠINA / ZNAMO DA NAS GLEDATE S NEBESKIH TRIBINA / ROKO I ANDRIJA“, posvećena dvojici braće koji su izgubili život u Sloveniji nakon što ih je uhvatila lavina.