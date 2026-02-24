Istaknuti HDZ-ovac otvoreno o političkim odnosima unutar stranke i šire: "Voda je došla do grla"

Akademski kipar Ivan Kujundžić, dugogodišnji i ugledni član Hrvatske demokratske zajednice, objavio je na Facebooku opsežan komentar o aktualnoj političkoj situaciji, odnosima na desnici te raspravama o zabrani simbola totalitarnih režima.

U objavi naslovljenoj „Dabrina brana političke bare – voda do grla Plenkoviću i HDZ-u“, Kujundžić se osvrće na predstojeće parlamentarne izbore i političku dinamiku.

„Ovih dana krenula je kampanja za sljedeće parlamentarne izbore, na kojima Milanović i lijevo-marksističko-zelena šestorka prijete HDZ-u i posve atomiziranoj desnici, koja ovako fragmentirana nema sigurnost u pobjedu po D’Hondtovu modelu, niti po trenutačnoj klimi na desnici može ostvariti rezultat za novi mandat nacionalne, suverenističke vlasti“, napisao je Kujundžić.

Posebnu pozornost posvetio je odnosima unutar desnog političkog spektra, spominjući i MOST.

„MOST pod Nikole Grmoje i Miletićem neće biti isti, no sigurno će tražiti svoju šansu. Teško je očekivati tu gozbu, kako bi zlobnici rekli — od svih zdravica jedino se napiti političke krvi HDZ-u“, navodi Kujundžić.

U nastavku koristi metaforičan jezik kako bi opisao političke okolnosti.

„Tako smo posve uhvaćeni u Dabrinu razigranu branu jedne političke baruštine, igara i igrica, isprepletenih interesa poput granja, čija je mutna voda HDZ-u, bojim se, došla do grla.“

Dotaknuo se i HSLS-a te Darija Hrebaka, u kontekstu rasprava o slobodi govora.

„U toj Dabrinoj brani utopio se i HSLS i Dario Hrebak, koji bi prvi, kao pravi liberali, trebali biti za slobodu govora i izražavanja ili, ako već idu u zabrane, onda s knedlom u grlu podržati inicijativu zakona spletenu u Dabrinoj brani.“

Kujundžić u objavi iznosi stav o zabrani pjevanja i izražavanja.

„U načelu, kao demokratsko društvo, trebali bismo biti protiv svih zabrana koje ne remete javni moral, red i mir, a poglavito protiv zabrana pjevanja, jer tko pjeva, zlo ne misli.“

Istodobno problematizira, kako navodi, različite kriterije u javnom prostoru.

„Pa zašto drugi, pa i Dabro, nemaju isti tretman kad pjevaju ili se vesele u svom dvoru i šoru? Dok god se time ne uznemirava javni prostor ili ga se ne narušava glazbenim decibelima, nitko se ne bi trebao osjećati ugroženim.“

Značajan dio objave posvećen je ideološkim prijeporima i odnosu prema prošlosti.

„Nažalost, ovu temu nismo apsolvirali devedesetih godina niti smo je, kao demokratsko društvo, osvijestili. Naprotiv, ostao je procijep polarizacije s jednim pravom na istinu.“

Kujundžić se osvrnuo i na, kako navodi, dugotrajne društvene podjele.

„Tako sada, kao društvo, proživljavamo pravi oksimoron moralnih prodika i inverzija starih, ocvalih ‘kilera’, raznih Pupovaca i Puhovskih, koji svakodnevno u ‘našim’ prodanim medijima dijele moralne lekcije.“

U završnom dijelu objave komentira poziciju HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića.

„HDZ i Plenković imaju priliku, nakon što se brod HDZ-a nasukao nalijevo u prošlim mandatima, učiniti iskorak zakonom o slobodi govora i izražavanja ili zabranom ‘divljenja’ bilo kojem totalitarizmu 20. stoljeća.“

Zaključno poručuje:

„Nadam se — ne još zadugo, ako Bog da.“

Objava Ivana Kujundžića izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, osobito zbog njegovog statusa u HDZ-u te otvoreno iznesenih stavova o aktualnim političkim i društvenim temama.