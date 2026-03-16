Iris Livaja bez dlake na jeziku...

Kapetan Hajduka, Marko Livaja, jučer je postigao 100. pogodak u svojoj profesionalnoj karijeri.

Tako se pridružio igračima koji su kroz povijest zabijali više od 100 golova u bijelom dresu: nedostižnom Frani Matošiću sa 211, Leu Lemešiću (173), Petru Nadovezi (124), Zlatku Vujoviću (121), Slaviši Žungulu (109), Tomislavu Ercegu (109), Bernardu Vukasu (107) i Ljube Benčića (104).

Komentar utakmice dao je strijelac prvog i asistent drugog pogotka Hajduka Marko Livaja:

„Hvala svima, pobjeda je mogla biti i uvjerljivija, ali zaslužena je. Dosta smo se ispromašivali, ali mislim da je pobjeda zaslužena. Čast mi je biti u „klubu sto“ u ovako velikom klubu s velikim igračima koji su igrali prije mene, ispunio mi se san. Nikad nisam očekivao da ću dati 100 golova, svi očekujemo samo naslov na punom Poljudu. Ja sam imao sreću zabiti na Poljudu i gostovanjima. Nadam se da će biti još golova.“

Nedugo nakon zavšetka utakmice oglasila se Iris Livaja, Markova supruga koja ga je bodrila za vrijeme trajanja utakmice iz svečane lože.

- Sol nije na jelovniku, al kad je nema osjeti se. Mužu moj sretan ti 100-ti - napisala je Iris na Instagramu.

Livajin 100. gol dolazi nakon sjajne sezone u kojoj je već odigrao ključne utakmice i donio pobjede svojim golovima i asistencijama.