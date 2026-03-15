Iris je ponovno u svečanoj loži. Pogledajte tko sve danas bodri Hajduka

Hajduk danas s početkom u 15 sati na Poljudu igra protiv Lokomotive utakmicu 26. kola SuperSport HNL. Susret je najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u petak.

- Igrači moraju biti motivirani. Sada moramo biti fokusirani na sljedeće utakmice, nije bilo lako nakon ispadanja iz Kupa i poraza od Dinama, ali momčad radi dobro. Igrači su realni, kvalitetno su trenirali proteklih dana i očekujem da tu energiju s treninga prebacimo na utakmicu - ovo je bila poruka trenera Gonzala Garcije s konferencije za medije koja je održana uoči današnjeg dvoboja.

Bijelima ovaj susret stiže nakon prvenstvenog poraza u derbiju s Dinamom koji je završio rezultatom 3:1 za goste. Hajduk nakon te utakmice drži drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 bodova zaostatka za vodećom ekipom koja ima i utakmicu više te 9 više od trećeplasirane Rijeke.

Tribine su fino popunjene, a u svečanoj loži pažnju privlači ženski dio publike, ponajprije Iris Livaja koja je došla bodriti svog supruga Marka na terenu.