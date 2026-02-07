Iris iz lože prati igru Hajduka. Pogledajte tko je još tamo

Nogometaši Hajduka danas početkom od 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a.
Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, prvo od Istre 1961 na Poljudu, a zatim od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.
Navijači su pristigli na Poljud bodriti svoju momčad, a poznatih lica ima i u Hajdukovoj loži. Utakmicu s Poljuda prati i Iris Livaja, supruga Marka Livaje.
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
2
0
0