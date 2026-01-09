Iran u plamenu: Masovni prosvjedu na ulicama, Khamenei prijeti, Trump upozorava, internet gotovo ugašen

Iran ulazi u drugi tjedan masovnih prosvjeda koji potresaju režim snažnije nego bilo koji val nezadovoljstva posljednjih godina. Prema izvještajima BBC-ja, demonstracije su izbile još 28. prosinca nakon kolapsa iranske valute, ali su se u međuvremenu pretvorile u otvoreni ustanak protiv Islamske Republike i samog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija.

Prosvjedi se sada bilježe u više od 100 gradova i mjesta u svih 31 iranskoj pokrajini, a samo u posljednja 24 sata u štrajk su stupili deseci gradova u kurdskim regijama zemlje. BBC Persian i BBC Verify potvrđuju da su demonstracije zabilježene u Teheranu, Mashhadu, Kishu, Ardabilu, Isfahanu i Zahedanu, dok se snimke zapaljenih zgrada, sukoba i razbijene državne imovine šire društvenim mrežama.

Khamenei: “Vandali koji žele ugoditi Trumpu”

Vrhovni vođa Irana, Ali Khamenei, prvi se put izravno obratio prosvjedima i optužio demonstrante da su “šaka vandala koji pokušavaju ugoditi Donaldu Trumpu”. Izjave dolaze nakon što je američki predsjednik zaprijetio da će “jako udariti Iran” ako vlasti počnu masovno ubijati prosvjednike.

Takva retorika dodatno je podigla tenzije u ionako eksplozivnoj situaciji, jer se iranski režim nalazi između unutarnje pobune i otvorene prijetnje vojne sile SAD-a.

Novinari BBC-a Persian razgovarali su s građanima Irana prije nego što je uveden gotovo potpuni internet blackout. Svjedočanstva pokazuju koliko se raspoloženje u zemlji promijenilo.

“Ljudi su sada puno hrabriji,” rekao je BBC-ju 29-godišnji Sina iz Karaja. “Išao sam kupiti namirnice i ljudi su na glas psovali režim usred dana. Mislio sam da će se prosvjedi ispuhati, ali nisu.”

Jedna mlada žena iz Teherana rekla je BBC-ju da su joj “ukradeni snovi” i da želi da režim zna da narod “još ima glas i šaku”. Druga je opisala stanje beznađa: “Živimo u limbu, bez krila za bijeg i bez nade za budućnost. Život je postao nepodnošljiv.”

Internet ugašen, zemlja izolirana

Prema podacima tvrtke Cloudflare, Iran je već više od 18 sati gotovo potpuno bez interneta, a razina prometa pala je na oko jedan posto normalne razine. Organizacija NetBlocks potvrdila je da je nacionalna povezanost “flatlineala” tijekom noći.

Iranci iz dijaspore javljaju da ne mogu stupiti u kontakt sa svojim obiteljima, čak ni putem fiksnih telefona. Ovo je klasična taktika režima, koja je već korištena 2019. godine kada su nakon poskupljenja goriva stotine prosvjednika ubijene, a razmjeri zločina izašli su na vidjelo tek nakon povratka interneta.

Zahedan, Isfahan i Mashhad u plamenu

BBC Verify potvrdio je autentičnost snimki iz Zahedana, gdje su se prosvjedi ponovno rasplamsali nakon molitve petkom, uz povike “Smrt diktatoru”. Lokalni izvori tvrde da su sigurnosne snage koristile suzavac i gumene metke.

U Isfahanu je izbio požar u zgradi povezanoj s državnom televizijom IRIB, dok su u Mashhadu i na otoku Kishzabilježeni masovni skupovi i sukobi s policijom.

Raste podrška povratku monarhije

Jedan od najzanimljivijih elemenata novih prosvjeda jest povratak slogana “Pahlavi će se vratiti”, što se odnosi na Rezu Pahlavija, sina posljednjeg iranskog šaha. On je prošlog tjedna iz egzila pozvao građane da izađu na ulice.

“Mislim da je on jedini izlaz,” rekla je BBC-ju 26-godišnja Sara iz Teherana. Drugi Iranci priznaju da možda ne podržavaju monarhiju, ali da je to znak očaja i potrage za bilo kakvom alternativom nakon 46 godina islamske vlasti.

Koliko je ljudi poginulo?

Prema podacima koje je BBC dobio od organizacije Human Rights Activist News Agency (HRANA), tijekom prosvjeda je do sada ubijeno najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika sigurnosnih snaga, dok je više od 2.200 ljudi uhićeno. BBC je neovisno potvrdio najmanje 22 smrtna slučaja.

Velika geopolitička prijetnja

Situaciju dodatno pogoršava Donald Trump, koji je poručio da će SAD “udariti Iran vrlo snažno” ako režim počne masovno ubijati civile. Podsjetimo, tijekom 12-dnevnog rata Irana i Izraela u ljeto 2025., SAD je već izravno bombardirao iranska nuklearna postrojenja.

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je Iran na “suzdržanost i poštivanje prava na mirne prosvjede”, ali zasad se čini da se kriza približava točki bez povratka.

Iran na rubu povijesnog preokreta

Kako zaključuje BBC, ovo više nisu samo ekonomski prosvjedi zbog inflacije i kolapsa valute. Riječ je o sveopćem ustanku protiv političkog sustava, vođenom bijesom, očajem i osjećajem da “više nema što izgubiti”.

S ugašenim internetom, rastućim brojem mrtvih i otvorenim prijetnjama SAD-a, Iran se nalazi na najopasnijoj točki u posljednjih 45 godina – a svijet s napetošću gleda hoće li se režim održati ili će se pred očima globalne javnosti srušiti jedna od najtvrđih teokracija na planetu.