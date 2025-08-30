Iračanin mamio maloljetnicu eksplicitnim slikama i drogom u Hrvatskoj. Njeni prijatelji ga pretukli

Iz Policijske uprave zagrebačke u subotu su priopćili kako je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim državljaninom Iraka, koji u Hrvatskoj boravi privremeno. Sumnjiči ga se za kaznena djela omogućavanja trošenja droga te mamljenja djece radi zadovoljavanja spolnih potreba na štetu jedne maloljetnice.

Uz njega, kazneno su prijavljena i trojica maloljetnika zbog pokušaja iznude i sudjelovanja u tučnjavi, a meta njihovih postupaka bio je upravo 29-godišnjak.

Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku, a policija je podnijela kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima.

Budući da je riječ o slučajevima u kojima su uključene maloljetne osobe, policija naglašava kako nije u mogućnosti iznositi više detalja. Pritom ističu da su jedino policija, državno odvjetništvo i sudovi ovlašteni provoditi izvide i postupanja u ovakvim slučajevima, dok građani i organizacije ne mogu djelovati na svoju ruku.

Iz PU zagrebačke dodaju i kako se policija u svim intervencijama koje se tiču djece vodi posebnim oprezom, poduzimajući mjere kojima je cilj zaštita žrtava i sankcioniranje počinitelja.

Građanima poručuju da, u slučaju sumnje na bilo kakav oblik zlostavljanja ili ugrožavanja prava djece, informacije mogu prijaviti putem MUP-ove internetske platforme Red Button, gdje je prijavu moguće podnijeti i anonimno.